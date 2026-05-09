Dragoș Pîslaru a prezentat date privind contribuția României la bugetul comunitar și sumele atrase prin programele europene, într-un discurs susținut în cadrul evenimentului dedicat Zilei Europei și Zilei Naționale a Tineretului. Ministrul interimar a afirmat că rezultatele economice ale României din ultimii ani reprezintă una dintre cele mai importante dovezi ale impactului integrării europene.

În intervenția sa, oficialul a insistat asupra faptului că există o diferență majoră între contribuția României la bugetul Uniunii Europene și fondurile primite înapoi prin programele de finanțare europeană. El a susținut că bilanțul financiar este unul clar favorabil României și că dezvoltarea economică a țării este strâns legată de accesul la fondurile europene.

Ministrul interimar a subliniat că evoluția României în raport cu media europeană arată o recuperare accelerată față de momentul aderării la Uniunea Europeană și a susținut că fondurile europene au contribuit direct la reducerea decalajelor economice și sociale.

Dragoș Pîslaru a asociat mesajul despre fondurile europene cu semnificația Zilei Europei și cu proiectele dedicate tinerilor finanțate prin programe europene. Evenimentul a avut loc la The Youth – Centrul Național al Ecosistemului de Tineret, spațiu realizat cu finanțare din Fondul Social European Plus.

Oficialul a afirmat că România și valorile europene nu pot fi separate și a susținut că apartenența la Uniunea Europeană reprezintă o continuare firească a parcursului istoric al statului român modern. În același timp, Dragoș Pîslaru a transmis că dezbaterea și diversitatea de opinii trebuie privite ca elemente definitorii ale proiectului european.

„Se suprapun mai multe lucruri importante. În primul rând, astăzi este Ziua Europei. La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, România! Să fii român înseamnă să fii european. Valorile europene sunt valori româneşti. România, de când este stat modern, este europeană şi oricine încearcă să sugereze orice altceva înseamnă că nici nu ştie istorie şi nici nu înţelege importanţa acestor valori pentru viitor. În acest moment, în care discutăm de unitate în diversitate, mesajul meu este nu acela de a avea discuţia despre Uniunea Europeană ca divizând societatea, ci mai degrabă exact acela de a recunoaşte că tocmai dezbaterea, tocmai diversitatea sunt unele dintre valorile cele mai importante europene”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

În continuarea discursului, ministrul interimar a explicat că centrul pentru tineret în care a avut loc evenimentul face parte dintr-o rețea de proiecte dezvoltate prin fonduri europene și dedicate implicării generațiilor tinere în viața publică și comunitară.

„Dar spuneam că se suprapun două lucruri: valorile europene, Ziua Europei, cu aniversarea Zilei Naţionale a Tineretului, care a fost săptămâna trecută, şi iată în ce loc mai bun de a discuta despre Europa şi despre viitorul Europei decât în The Youth, acest centru pentru tineret, care este finanţat din fonduri europene prin Fondul Social European Plus. Sunt 32 astfel de centre deja construite şi mai urmează încă o generaţie şi este foarte important să vedem aici cum spaţiul acesta este făcut de tineri, pentru tineri şi complet aliniat cu dezideratul de a avea generaţia care vine mult mai aproape şi contribuind direct la prezentul construcţiei europene, nu numai la un viitor îndepărtat”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Fundația Națională pentru Tineret și a avut un format nonformal, centrat pe dialogul dintre tineri și reprezentanții instituțiilor europene.

