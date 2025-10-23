Guvernul României a decis, în ședința de joi, organizarea alegerilor locale parțiale duminică, 7 decembrie 2025, pentru ocuparea mai multor funcții vacante din administrația publică locală.

Scrutinul va viza pozițiile de primar general al municipiului București, de președinte al Consiliului Județean Buzău, dar și mai multe funcții de primar din diverse localități ale țării.

Hotărârea a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care a precizat că perioada electorală va începe la 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ.

Dogioiu a explicat că, fiind vorba despre alegeri parțiale, termenele prevăzute în calendarul electoral au fost reduse la jumătate față de cele aplicabile alegerilor generale. În aceste condiții, întreaga perioadă electorală va fi de 35 de zile, iar desfășurarea procesului electoral se va face într-un ritm accelerat.

„În maximum 5 zile de la data înfiinţării birourilor electorale de circumscripţie comunală şi orăşenească în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală, dar nu mai târziu de data de 15 noiembrie 2025, se va face înregistrarea alianţelor electoral, pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală comunală sau orăşenească, după caz. (…) Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor, 22 noiembrie 2025, va începe campania electorală, iar cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, 2 decembrie 2025, se vor tipări buletinele de vot. În ziua de sâmbătă care precede data alegerilor, 6 decembrie 2025, ora 7.00, se va încheia campania electorală”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Votarea la alegerilor locale parţiale din 7 decembrie 2025 va începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00.

Alegerile parțiale vor fi organizate nu doar în București și în Buzău, ci și în mai multe circumscripții din țară. Printre acestea se numără comuna Remetea din județul Bihor, comuna Mihai Eminescu din Botoșani, comuna Marga din Caraș-Severin, localitățile Dobromir și Lumina din județul Constanța, orașul Găești din Dâmbovița, comuna Sopot din Dolj, comuna Valea Ciorii din Ialomița, comuna Vânători din Iași, comunele Poienile de sub Munte și Șieu din Maramureș, precum și comuna Cârța din județul Sibiu.

În județul Buzău, funcția de președinte al Consiliului Județean a devenit vacantă după ce Lucian Romașcanu a fost numit la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. În spațiul public a fost vehiculat numele fostului premier Marcel Ciolacu drept posibil candidat pentru ocuparea acestei funcții.

În unele localități, cum sunt Dobromir, Lumina, Valea Ciorii și Vânători, primarii au decedat, atribuțiile fiind preluate temporar de viceprimari. În alte cazuri, edilii au pierdut funcțiile în urma deciziilor Agenției Naționale de Integritate, fiind declarați incompatibili, cum s-a întâmplat la Găești și Cârța.

La Remetea, fostul primar și-a pierdut mandatul după ce a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru braconaj, într-un dosar privind uciderea accidentală a unui pădurar, în timp ce în localitățile Șieu și Poienile de sub Munte, primarii și-au dat demisia invocând motive personale.

În cazul acestor alegeri, procedurile sunt mai stricte și calendarul mai scurt. Primele cinci zile din perioada electorală vor fi destinate constituirii birourilor locale și județene.

Candidații vor putea depune dosarele de candidatură între 30 și 20 de zile înaintea scrutinului, iar campania electorală propriu-zisă va dura doar 15 zile, încheindu-se cu 24 de ore înainte de ziua votului.

Prin comparație, la alegerile locale generale campania se întinde pe 30 de zile, ceea ce oferă un timp dublu pentru promovarea candidaților și prezentarea programelor electorale.