Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a semnat contractele pentru servicii de consultanță de tip Owner’s Engineer aferente proiectelor de construire a celor trei noi unități de cogenerare de înaltă eficiență, finanțate prin Fondul pentru Modernizare– Programul-cheie 5 „Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”.

După contractul semnat în iunie 2025 pentru CTE București Sud, semnarea actuală a celor două contracte pentru CTE Grozăvești și CTE Progresu completează seria de consultanță pentru toate cele trei obiective majore de investiții ale companiei.

Prin aceste proiecte, ELCEN face un pas esențial în modernizarea capacităților de producție și în tranziția către tehnologii energetice performante, flexibile și cu emisii reduse.

Consultanții selectați în urma procedurilor de achiziție publică – Dornier Power and Heat GmbH și asocierea Hill International (Bucharest) SRL – Hill International NV – Proiect Consulting SRL – vor asigura asistență tehnică, juridică și de management de proiect pe parcursul tuturor etapelor de implementare, până la punerea în funcțiune a noilor centrale, prevăzută pentru sfârșitul anului 2030.

Noile unități de cogenerare vor avea o capacitate totală instalată de peste 380 MWe și 327 MWt, cu randamente globale de peste 85–91%, reprezentând una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică a Capitalei din ultimele decenii.

Aceste investiții vor aduce beneficii majore:

creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor;

siguranța și continuitatea alimentării cu energie termică pentru locuitorii Bucureștiului;

consolidarea stabilității Sistemului Energetic Național;

pregătirea pentru tranziția către utilizarea amestecurilor de gaze naturale cu hidrogen.

Contractele de finanțare aferente celor trei proiecte au fost semnate cu Ministerul Energiei în anul 2024, valoarea totală a finanțării nerambursabile din Fondul pentru Modernizare ridicându-se la aproximativ 362 de milioane de euro.

Prin implementarea acestor proiecte, ELCEN își consolidează rolul de producător strategic de energie electrică și termică în cogenerare, contribuind la securitatea energetică a Capitalei și a Sistemului Energetic Național.