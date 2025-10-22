Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a anunţat că analizează posibilitatea de a candida la funcţia de primar general al Bucureştiului, în eventualitatea în care Partidul Social Democrat (PSD) va decide să-i acorde sprijinul politic. Declaraţiile au fost făcute miercuri seară, în cadrul unei emisiuni la Antena 3, unde edilul a vorbit despre perspectivele politice din perioada următoare şi despre modul în care ar trebui gestionată competiţia internă din partid.

„Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida la alegeri”, a spus Daniel Băluţă, precizând că o decizie finală va fi luată după consultările din cadrul formaţiunii.

Primarul a explicat că, în interiorul coaliţiei de guvernare, există „un gentlemen agreement” potrivit căruia niciun candidat nu îşi va retrage candidatura odată ce a fost desemnat.

„Nu toate lucrurile în viaţa asta se fac, după cum ştiţi, în scris. Confucius a spus că promisiunea făcută este datorie curată. Sunt genul de om care chiar respectă promisiunile”, a subliniat edilul, sugerând că îşi va menţine angajamentele politice luate în faţa partenerilor.

În ceea ce priveşte poziţionarea în sondajele de opinie, Daniel Băluţă a afirmat că acestea nu sunt definitorii, punând accentul pe proiectele realizate şi pe performanţa administrativă.

„Important pentru mine, ca locuitor al Bucureştiului, este ca un număr cât mai mare de proiecte pe care le-am făcut în Sectorul 4 să le putem replica şi la nivelul Primăriei Capitalei. Poate că e un moment important pentru noi toţi, pentru bucureşteni, să ne uităm cu foarte mare atenţie la rezultate, la performanţă, pentru că, cu asemenea încăierări, cu asemenea discuţii în contradictoriu, oraşul acesta nu poate să progreseze”, a declarat el.

Edilul a oferit ca exemplu transformările realizate în Sectorul 4 în ultimii ani — investiţii în infrastructură, modernizarea spaţiilor publice, digitalizarea serviciilor şi reabilitarea şcolilor — arătând că aceste modele de bună practică ar putea fi extinse la nivelul întregului oraş.

Întrebat despre o posibilă competiţie internă în PSD, în contextul în care Gabriela Firea şi-ar putea anunţa, la rândul său, intenţia de a candida la funcţia de primar general, Băluţă a răspuns tranşant: „Realitatea” va decide.