Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, susține că legea electorală din România este veche și trebuie schimbată serios. El a explicat că ar vrea ca, la alegerile viitoare, să existe „urne inteligente” care să numere automat voturile puse de alegători.

El a spus că, la ultimele alegeri locale, mulți dintre președinții și vicepreședinții secțiilor de vot nu au fost pregătiți suficient pentru a organiza corect procesul electoral. Potrivit lui, începând din 1990 rezultatele alegerilor se aflau de obicei până luni seara sau cel târziu marți dimineața. În 2024, însă, a durat aproape o săptămână până s-au aflat rezultatele finale.

Țuțuianu a explicat că problema a apărut deoarece unii membri ai secțiilor nu au știut să completeze corect procesele-verbale și să calculeze cheile de control. Din acest motiv, el a spus că este nevoie de o pregătire mai bună a experților electorali. A adăugat că este nevoie și de bani pentru această pregătire și că, din păcate, până acum nu s-au folosit fonduri europene pentru acest lucru.

Șeful AEP a afirmat că, până la alegerile din 2028, ar trebui aleși mai atent experții electorali și ar trebui simplificat procesul-verbal folosit în secțiile de vot, pentru că în prezent este prea complicat.

El a spus că își dorește și o informatizare mai bună a alegerilor. În acest sens, a menționat ideea folosirii unor urne inteligente care să numere automat buletinele de vot și a unui sistem informatic care să înregistreze rezultatele. Astfel, oamenii ar urma să verifice doar datele, nu să le calculeze manual.

Țuțuianu a subliniat că toate aceste schimbări necesită bani și modernizarea sistemului electoral și că este nevoie de o modificare importantă a legislației electorale, deoarece actualele legi nu mai sunt adaptate realității de azi.

„Președinți și vicepreședinți la secțiile de vot, cel puțin la alegerile locale, nu au fost pregătiți corespunzător pentru a derula un proces electoral. Vă rog să vă aduceți aminte din 1990 încoace că niciodată nu s-a întârziat mai mult de luni seara, cel mult marți dimineața, cu rezultatele la alegeri. În anul 2024 am stat o săptămână să aflăm rezultatul alegerilor. Vă spun eu unde e problema: nu au știu să întocmească corect procesele verbale și să scoată cheile de control. De aici rezultă că avem de pregătit experți electorali mai bine și problema e să găsim resursa financiară necesară, din păcate nimeni nu s-a preocupat la AEP să luăm bani europeni pe pregătirea experților electorali. A doua chestiune pe care trebuie să o facem pentru 2028 este de a-i selecta mai bine pe experții electorali și să simplificăm procesul verbal pentru că nu trebuie să fie atât de complicat. Mai am în vedere și o mai bună informatizare a proceselor electorale, am vorbit și sper să punem, de exemplu, urne inteligente care să numere buletinele de vot, infrastructură care să poată consemna rezultatele votării și factorul uman să fie implicat doar în verificarea acestor date. Asta înseamnă și niște resurse alocate, înseamnă modernizarea procesului electoral și înseamnă să fim cu toții de acord că este necesară modificarea de fond a legislației electorale care este depășită, nu avem un cadru legislativ electoral adaptat realității”, a declarat Țuțuianu.

În anul 2028 se vor desfășura alegerile locale și cele parlamentare.

Alegerile locale vor avea loc, cel mai probabil, în prima parte a verii, pentru alegerea primarilor, consiliilor locale, consiliilor județene și a președinților de consilii județene. Alegerile parlamentare probabil se vor desfășura spre finalul anului, adică în luna noiembrie sau decembrie, pentru a desemna viitoarea structură a Camerei Deputaților și a Senatului pentru legislatura 2028-2032.