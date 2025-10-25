June Lockhart, legendara mamă a lui Timmy din „Lassie”, s-a stins din viață
Actrița June Lockhart, una dintre figurile emblematice ale televiziunii americane din anii 50 și 60, a încetat din viață. Aceasta a murit pe data de 23 octombrie. A decedat la onorabila vârstă de 100 de ani. A murit în în Santa Monica, California, SUA, din cauze naturale.
Despre June Lockhart
Născută în 1925 în New York, June Lockhart a crescut într-o familie de actori – fiica lui Gene Lockhart și Kathleen Lockhart – și a debutat pe marile ecrane la doar 13 ani, alături de părinții săi, în „A Christmas Carol” (1939). De-a lungul unei cariere de aproape opt decenii, Lockhart a devenit un simbol al televiziunii americane.
Publicul a cunoscut-o mai întâi în rolul mamei adoptive a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul CBS „Lassie” (1958–1964), pentru care a fost nominalizată la două premii Emmy. Apoi a cucerit inimile telespectatorilor ca Dr. Maureen Robinson, mama iubitoare și biochimistă strălucită din „Lost in Space” (1965–1968), un rol care i-a consolidat statutul de icoană a culturii pop.
Pe parcursul carierei, Lockhart a apărut în zeci de seriale și filme, de la „Petticoat Junction” și „General Hospital”, la „Beverly Hills 90210” și a avut apariții memorabile ca invitată în „The Beverly Hillbillies”, „Happy Days”, „Full House”, „Roseanne” și „Gray’s Anatomy”. A fost distinsă cu două stele pe Hollywood Walk of Fame – una pentru filme și alta pentru televiziune.
Telespectatorii nu o vor uita vreodată
La vestea morții sale, fanii au reacționat cu emoție și nostalgie. Mulți au povestit cum au crescut urmărind serialele în care apărea ea, amintindu-și de farmecul său, dar și de întâlnirile neașteptate cu actrița în viața reală, unde s-a dovedit la fel de prietenoasă și modestă precum era pe micul ecran.
„Yippie June, ai ajuns la Century Line. Betty White aproape a reușit.
Ea a impresionat mulți băieți tineri. În anii ’70, dubița formației mele s-a stricat pe o autostradă rurală din Ohio. Am avut norocul ca un autobuz să oprească pentru noi în mijlocul pustietății. Când șoferul a deschis ușa pentru a ne lăsa să urcăm, bateristul a întrebat: „Autobuzul acesta merge la casa lui June Lockhart?” Am călătorit gratis.
O glumă veche în familie era când cineva spunea că mama mea seamănă cu mama lui Lassie (ceea ce ar fi făcut-o o „B”). De fapt se refereau la June Lockhart, dar noi o tachinam pe mama cu asta.
Ea a făcut și reclamele la uleiul Wesson timp de ani de zile. Bănuiesc că nu folosea produsul, pentru că era atât de slabă și a trăit atât de mult!
Am întâlnit-o într-un lift în timp ce lucram la Sony Pictures acum 20 de ani. La început nu am recunoscut-o, pentru că era foarte amabilă și prietenoasă. Când i-am spus „O zi bună” și m-am îndreptat spre mașină, mi-am dat seama cine era, pentru că văzusem reluări ale serialului Lassie pe Nickelodeon când eram copil. Era o persoană foarte drăguță și modestă. Un moment preferat din Los Angeles. Odihnește-te în pace.
Ea a impresionat mulți băieți tineri. Familia noastră era în vacanță în California. Într-o seară, am mers la cinematograful local să vedem Alcatraz, deoarece a doua zi urma să facem turul oficial. Mama și cu mine am avut norocul să o întâlnim și am recunoscut-o imediat din Lost in Space! Era drăguță, vorbea blând și era foarte amabilă. Exact așa cum mă așteptam. Cred că era în 1978 sau 1979.
Am crescut iubind-o datorită acelor seriale. E cu un an mai tânără decât tatăl meu și cu un an mai în vârstă decât mama mea. Obișnuiam să ne uităm împreună la Lost in Space.
Ce pierdere. A continuat să manifeste un interes puternic pentru explorarea spațiului după Lost in Space. Am întâlnit-o la lansarea navetei spațiale STS-88 la Cape Canaveral. Era foarte amabilă”, au scris fanii ei pe Facebook.