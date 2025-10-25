Actrița June Lockhart, una dintre figurile emblematice ale televiziunii americane din anii 50 și 60, a încetat din viață. Aceasta a murit pe data de 23 octombrie. A decedat la onorabila vârstă de 100 de ani. A murit în în Santa Monica, California, SUA, din cauze naturale.

Născută în 1925 în New York, June Lockhart a crescut într-o familie de actori – fiica lui Gene Lockhart și Kathleen Lockhart – și a debutat pe marile ecrane la doar 13 ani, alături de părinții săi, în „A Christmas Carol” (1939). De-a lungul unei cariere de aproape opt decenii, Lockhart a devenit un simbol al televiziunii americane.

Publicul a cunoscut-o mai întâi în rolul mamei adoptive a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul CBS „Lassie” (1958–1964), pentru care a fost nominalizată la două premii Emmy. Apoi a cucerit inimile telespectatorilor ca Dr. Maureen Robinson, mama iubitoare și biochimistă strălucită din „Lost in Space” (1965–1968), un rol care i-a consolidat statutul de icoană a culturii pop.

Pe parcursul carierei, Lockhart a apărut în zeci de seriale și filme, de la „Petticoat Junction” și „General Hospital”, la „Beverly Hills 90210” și a avut apariții memorabile ca invitată în „The Beverly Hillbillies”, „Happy Days”, „Full House”, „Roseanne” și „Gray’s Anatomy”. A fost distinsă cu două stele pe Hollywood Walk of Fame – una pentru filme și alta pentru televiziune.

La vestea morții sale, fanii au reacționat cu emoție și nostalgie. Mulți au povestit cum au crescut urmărind serialele în care apărea ea, amintindu-și de farmecul său, dar și de întâlnirile neașteptate cu actrița în viața reală, unde s-a dovedit la fel de prietenoasă și modestă precum era pe micul ecran.