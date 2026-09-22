Nadia Comăneci și Ciprian Marica pornesc în căutarea viitorilor campioni ai României

România are șansa unei renașteri sportive printr-o inițiativă în care doi campioni legendari, Nadia Comăneci și Ciprian Marica, devin mentori direcți pentru copiii care visează la performanță. Cei doi sportivi își pun experiența, valorile și exigența în slujba unei selecții naționale care își propune să descopere viitorii campioni ai gimnasticii și fotbalului românesc.

Proiectul GEN10, în care sunt implicați cei doi sportivi, răspunde unei nevoi reale: 81% dintre părinți consideră că marile companii ar trebui să investească în potențialul copiilor. Vodafone, compania care susține implementarea acestuia, își asumă această misiune și lansează o platformă prin care tinerii cu talent la gimnastică sau fotbal pot obține burse de pregătire timp de un an, sub îndrumarea directă a celor doi campioni.

„Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă. Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Nadia Comăneci va coordona procesul de selecție și formare a copiilor care își doresc o carieră în gimnastică, urmărind acele detalii care fac diferența între talent și viitor campion.

„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața. Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5-6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om. Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă.”

În cadrul evenimentului de lansare a proiectului GEN10, Nadia Comăneci a descris atuurile unui viitor campion.

„Eu cred că disciplina este foarte importantă. Te uiți la acel copil care vine în sală cu 10 minute mai devreme înainte de antrenament, te uiți la un copil care ar trebui să facă 10 execuții, dar el face 11 sau 12, un copil care nu se satură de practică și se duce acasă să repete, acel copil care învață să gestioneze o competiție care nu a mers chiar așa de bine și încearcă să înțeleagă ce trebuie să facă ca să facă mai bine, un copil care este alături de colegii lui și care îi ajută când trec prin momente dificile. Curiozitatea și curajul de a încerca să își găsească o limită pe care nu o cunoaște încă, sunt la fel de importante”, a spus Nadia.

Pentru fotbal, Ciprian Marica va selecta copiii care demonstrează nu doar talent, ci și o mentalitate de competiție.

„Talentul e cel care deschide ușa, însă ceea ce te face să rămâi este reziliența, este continuitatea, este faptul că nu renunți. Exact asta te învață sportul. Lumea vede doar podiumul, dar în spate este o muncă fantastică. Copiii care se ridică mai repede sunt cei care acceptă că o înfrângere nu înseamnă că s-a terminat războiul, ci că urmează o altă bătălie săptămâna viitoare, weekendul următor, și trebuie să te ridici, să fii la înălțime. Mă uit în primul rând la cei care au mentalitate, cei care caută mingea, cei care își doresc și au o pasiune pentru asta”, a spus Ciprian Marica în cadrul evenimentului de lansare GEN10.

Marica pune accent pe ambiție și disciplină: „Mă uit în primul rând la ambiție. La dorința de a nu renunța, de a merge mai departe atunci când este greu. Acei copii care aleg să nu renunțe, să aibă ambiție, care vin mai devreme la antrenamente, pleacă mai târziu, se duc acasă și fac același lucru, sunt cei care la final vor fi câștigători. E clar că nu plecăm toți cu aceleași șanse. Dar sportul este totodată un punct esențial pentru copii să își creeze relații, să învețe despre disciplină, despre a se ridica atunci când este înfrânt și cred că ambiția stă la baza a tot ceea ce se întâmplă în sport.”

Cei doi sportivi implicați în proiectul GEN10 își doresc ca acesta să fie doar începutul, inițiativa să se transforme într-o mișcare națională care să se extindă și în anii următori și să încorporeze și alte discipline sportive.

„Sper ca acest proiect să fie un start, să devină o mișcare și să meargă mai departe 50 de ani, așa cum celebrăm anul acesta 50 de ani de la primul 10 din gimnastica olimpică. Sper ca acest proiect să crească enorm în anii următori. Trebuie să ținem minte că este nevoie de timp ca acești copii să crească, să aibă succes în ceea ce fac. Sportul nu se face peste noapte, rezultatele nu vin peste noapte, sportul este o mare investiție în copiii noștri, nu numai fizic, dar și mental. Sper ca în câțiva ani după această campanie să vedem că acești copii au crescut și poate îi vom vedea la campionate sau vor putea beneficia de burse pentru a merge la facultăți în alte țări în urma rezultatelor din sport”, a subliniat Nadia Comăneci. „E clar că nu toți vor face performanță, dar cu siguranță toți vor deveni adulți și este misiunea noastră să îi facem să își dorească mai mult, să nu se mulțumească cu puțin. Misiunea noastră este să îi facem să își dorească mai mult și să aibă o șansă reală”, a completat Ciprian Marica.

Înscrierile pe platforma GEN10 încep astăzi, 22 septembrie, și se vor derula până la finalul lunii octombrie. În această perioadă, părinții vor putea încărca videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica.

Materialele video vor fi analizate de comisiile de evaluare, urmând ca, în luna noiembrie, 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal să fie invitați la o etapă de selecție organizată la București. Aceasta va lua forma unei competiții fizice, în urma căreia, sub îndrumarea directă a celor doi mentori, vor fi desemnați bursierii programului: 10 la gimnastică și 11 la fotbal.