România trebuie să atragă mai mult capital privat în sănătate. Alexandru Rogobete, discuții cu S&P Global Ratings

Alexandru Rogobete s-a întâlnit vineri, 25 septembrie, la Camera Deputaților, cu reprezentanții S&P Global Ratings, în cadrul evaluării pentru ratingul României. Discuțiile lor au vizat investițiile în sănătate, atragerea capitalului privat și reformele din sistem, înaintea deciziei agenției internaționale, programată pentru 2 octombrie 2026.

Alexandru Rogobete a anunțat vineri, 25 septembrie 2026, că a participat, la Camera Deputaților, la o discuție cu reprezentanții agenției internaționale de rating S&P Global Ratings, în contextul evaluării care va sta la baza deciziei privind ratingul României, programată pentru 2 octombrie.

Potrivit lui, discuțiile s-au concentrat, în domeniul sănătății, pe necesitatea creșterii investițiilor și atragerii unui volum mai mare de capital privat în România.

Oficialul român a precizat că printre temele abordate s-au numărat stimularea investițiilor public-private, atragerea investitorilor străini și dezvoltarea capitalului privat, în special în industria farmaceutică și în producția de dispozitive medicale.

Rogobete a arătat că România trebuie să își dezvolte producția internă în aceste domenii. Potrivit lui, consolidarea industriei farmaceutice și a celei de dispozitive medicale poate contribui la atragerea de investiții, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea cercetării și inovării și creșterea siguranței sistemului de sănătate.

Un alt subiect discutat cu reprezentanții S&P Global Ratings a fost cercetarea clinică, alături de accesul la medicamente inovative și rolul inovației în dezvoltarea economică.

Oficialul român a prezentat, de asemenea, reformele realizate în sector, inclusiv dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, investițiile în prevenție și orientarea pacienților de la spitalizarea continuă către spitalizarea de zi și serviciile ambulatorii.

Alexandru Rogobete a susținut că domeniul sănătății trebuie privit și prin prisma contribuției sale la dezvoltarea economică a României, nu doar ca o categorie de cheltuieli bugetare.

Potrivit lui, întâlnirea cu reprezentanții S&P Global Ratings a fost una constructivă și a inclus exemple concrete și măsuri de reformă aplicabile.