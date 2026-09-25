România trebuie să atragă mai mult capital privat în sănătate. Alexandru Rogobete, discuții cu S&P Global Ratings
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete s-a întâlnit vineri, 25 septembrie, la Camera Deputaților, cu reprezentanții S&P Global Ratings, în cadrul evaluării pentru ratingul României. Discuțiile lor au vizat investițiile în sănătate, atragerea capitalului privat și reformele din sistem, înaintea deciziei agenției internaționale, programată pentru 2 octombrie 2026.
Alexandru Rogobete, mesaj pentru S&P Global Ratings: „România are nevoie de mai multe investiții în sănătate”
Alexandru Rogobete a anunțat vineri, 25 septembrie 2026, că a participat, la Camera Deputaților, la o discuție cu reprezentanții agenției internaționale de rating S&P Global Ratings, în contextul evaluării care va sta la baza deciziei privind ratingul României, programată pentru 2 octombrie.
Potrivit lui, discuțiile s-au concentrat, în domeniul sănătății, pe necesitatea creșterii investițiilor și atragerii unui volum mai mare de capital privat în România.
Oficialul român a precizat că printre temele abordate s-au numărat stimularea investițiilor public-private, atragerea investitorilor străini și dezvoltarea capitalului privat, în special în industria farmaceutică și în producția de dispozitive medicale.
Rogobete a arătat că România trebuie să își dezvolte producția internă în aceste domenii. Potrivit lui, consolidarea industriei farmaceutice și a celei de dispozitive medicale poate contribui la atragerea de investiții, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea cercetării și inovării și creșterea siguranței sistemului de sănătate.
Alexandru Rogobete: „Sănătatea trebuie să contribuie la dezvoltarea economică a României”
Un alt subiect discutat cu reprezentanții S&P Global Ratings a fost cercetarea clinică, alături de accesul la medicamente inovative și rolul inovației în dezvoltarea economică.
Oficialul român a prezentat, de asemenea, reformele realizate în sector, inclusiv dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, investițiile în prevenție și orientarea pacienților de la spitalizarea continuă către spitalizarea de zi și serviciile ambulatorii.
Alexandru Rogobete a susținut că domeniul sănătății trebuie privit și prin prisma contribuției sale la dezvoltarea economică a României, nu doar ca o categorie de cheltuieli bugetare.
Potrivit lui, întâlnirea cu reprezentanții S&P Global Ratings a fost una constructivă și a inclus exemple concrete și măsuri de reformă aplicabile.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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