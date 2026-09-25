Românii folosesc AI, dar companiile rămân în urmă. România este pe ultimul loc în UE

Inteligența Artificială a ajuns deja în viața de zi cu zi a majorității românilor, însă pătrunderea tehnologiei în companii rămâne redusă. O analiză prezentată de CES Institute arată că 83% dintre români apelează la AI, dar numai 15,4% o utilizează la locul de muncă.

Diferența devine și mai evidentă atunci când este analizată utilizarea Inteligenței Artificiale la nivelul companiilor.

Potrivit datelor prezentate vineri, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea AI în companii. Doar 5,2% dintre firmele cu cel puțin zece angajați folosesc această tehnologie. La nivelul Uniunii Europene, ponderea ajunge la 20%.

Datele indică astfel o diferență importantă între utilizarea individuală a instrumentelor bazate pe AI și integrarea acestora în activitatea companiilor din România.

În timp ce 83% dintre români apelează într-o formă sau alta la Inteligența Artificială, numai 15,4% spun că o utilizează la locul de muncă.

Tehnologia începe totuși să schimbe modul în care o parte dintre angajați își desfășoară activitatea. Analiza arată că 22% dintre angajați apelează mai întâi la Inteligența Artificială atunci când nu știu cum să rezolve o sarcină profesională.

În același timp, există incertitudine privind efectele pe care tehnologia le va avea asupra locurilor de muncă. Aproximativ 27% dintre angajați înțeleg că AI le va transforma activitatea, dar nu știu cum să se pregătească pentru această schimbare.

Aceste rezultate au fost prezentate în cadrul dezbaterii „Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation”, organizată de CES AI Institute în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

În cadrul evenimentului, Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția AI, a vorbit despre impactul Inteligenței Artificiale asupra muncii și proceselor prin care sunt luate deciziile în organizații.

La dezbatere a participat și Adrian-Victor Vevera, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București.

Acesta a prezentat oportunitățile pe care RO AI Factory le poate crea pentru mediul de afaceri, dar și pentru cercetare și inovare. RO AI Factory este prezentată drept prima infrastructură națională dedicată Inteligenței Artificiale.