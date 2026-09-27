Medicamente folosite de milioane de oameni pot afecta grav vederea. Care sunt primele simptome

Sute de persoane care au utilizat medicamente din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1 au deschis procese împotriva producătorilor, susținând că tratamente precum Ozempic, Wegovy, Mounjaro și Zepbound ar putea fi asociate cu o afecțiune rară care poate provoca pierderea bruscă a vederii. Novo Nordisk și Eli Lilly resping acuzațiile, iar studiile realizate până acum nu demonstrează existența unei relații de cauzalitate.

Procesele vizează neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică, cunoscută sub abrevierea NAION. Afecțiunea apare atunci când alimentarea cu sânge a nervului optic este redusă brusc și poate duce la pierderea vederii, de regulă la un singur ochi.

Academia Americană de Oftalmologie și Institutul Național pentru Ochi din SUA o descriu drept o cauză importantă a afectării acute a nervului optic în cazul adulților cu vârsta de peste 50 de ani, potrivit New York Post.

Oftalmologul Douglas Lazzaro, de la NYU Langone Health, atrage atenția că pierderea vederii poate fi severă. În prezent nu există un tratament dovedit care să poată inversa leziunile produse nervului optic.

NAION rămâne însă o afecțiune rară. Sunt estimate între două și zece cazuri la fiecare 100.000 de persoane într-un an, în funcție de populația analizată.

Cercetările disponibile s-au concentrat în special asupra semaglutidei, substanța activă din Ozempic și Wegovy, transmite The Wall Street Journal.

Un studiu publicat în JAMA Ophthalmology în 2025, care a analizat datele a aproximativ 37 de milioane de adulți, a identificat un risc modest mai ridicat de NAION în rândul persoanelor care utilizau semaglutidă, în comparație cu pacienții care luau medicamente din clasa inhibitorilor SGLT2.

Un alt studiu, realizat de cercetători de la Harvard Medical School și publicat în 2024, a indicat un risc relativ de aproximativ patru ori mai mare în cazul pacienților cu diabet de tip 2 cărora le fusese prescrisă semaglutidă.

Cercetătorii au subliniat însă că riscul absolut a rămas foarte scăzut.

Mai important, ambele studii au fost observaționale. Acest tip de cercetare poate identifica o asociere, dar nu poate demonstra că administrarea medicamentului provoacă NAION. Autorii au arătat că sunt necesare cercetări suplimentare.

Novo Nordisk, compania din spatele Ozempic și Wegovy, consideră procesele nefondate. Producătorul a indicat cercetări finanțate de companie care nu au identificat o creștere a riscului de NAION asociată medicamentelor sale.

Eli Lilly, producătorul Mounjaro și Zepbound, afirmă că monitorizează în continuare informațiile privind siguranța tratamentelor. Compania susține că datele disponibile nu demonstrează că medicamentele GLP-1 provoacă această afecțiune.

Situația este analizată și de autoritățile de reglementare. Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) examinează dovezile privind o posibilă asociere între semaglutidă și NAION, fără să fi stabilit că medicamentul provoacă afecțiunea.

În Europa, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a considerat că există suficiente dovezi privind o posibilă asociere pentru a recomanda includerea NAION drept reacție adversă „foarte rară” în informațiile medicamentelor pe bază de semaglutidă.

NAION se manifestă în mod obișnuit printr-o pierdere bruscă și nedureroasă a vederii la un ochi. Printre simptome se mai pot număra vederea încețoșată sau diminuată, reducerea câmpului vizual și modificări ale percepției culorilor.

Simptomele apar frecvent dimineața, după trezire.

Printre factorii de risc cunoscuți se află vârsta, diabetul, hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat, apneea obstructivă în somn și fumatul.

Evaluarea unei eventuale legături cu medicamentele GLP-1 este complicată tocmai de faptul că multe dintre persoanele care primesc aceste tratamente au diabet sau obezitate și pot prezenta deja factori de risc pentru NAION.

Pierderea vederii provocată de NAION poate fi permanentă, deși unii pacienți pot recupera parțial vederea în timp.

Experții recomandă persoanelor care utilizează medicamente GLP-1 să nu întrerupă tratamentul fără să discute mai întâi cu medicul. Beneficiile demonstrate ale acestor medicamente în tratarea diabetului și obezității trebuie evaluate individual în raport cu eventualele riscuri.

Un alt element luat în calcul este existența unui așa-numit „disc optic cu risc”, o particularitate anatomică a nervului optic care poate crește susceptibilitatea la NAION.

Douglas Lazzaro a declarat că, în cazul pacienților care prezintă această caracteristică, ar lua în considerare evitarea semaglutidei. Pentru majoritatea pacienților, însă, medicul apreciază că beneficiile generale pentru sănătate pot fi mai importante decât riscul potențial.