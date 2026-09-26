Oana Gheorghiu explică de ce a acceptat să preia Ministerul Sănătății: României nu mai poate aștepta miracole

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a explicat de ce a acceptat propunerea de a prelua Ministerul Sănătății în Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ea spune că decizia are legătură cu experiența acumulată în cei 15 ani petrecuți în societatea civilă și cu proiectele derulate în spitalele publice din România.

Oana Gheorghiu afirmă că experiența directă din spitale a cântărit mai mult în decizia sa decât studiile, rapoartele sau programele politice.

„Cele mai importante lecții despre sistemul de sănătate din România nu le-am învățat din studii, rapoarte sau din programe de guvernare. Le-am învățat pe holurile spitalelor”, a transmis aceasta într-o postare pe Facebook.

Gheorghiu vorbește despre părinții care au stat lângă copiii internați, despre pacienții care au așteptat diagnostice și tratamente, dar și despre personalul medical nevoit să lucreze în condiții dificile.

„Le-am învățat de la medicii care rămâneau mult după încheierea programului și de la asistentele care țineau în picioare o secție întreagă, cu doar jumătate din personalul necesar. Am cunoscut oameni care au învins boala și am cunoscut oameni pe care i-am pierdut în fața bolii”, afirmă Oana Gheorghiu.

Vicepremierul interimar spune că experiențele respective i-au arătat problemele cu care continuă să se confrunte sistemul sanitar românesc.

Oana Gheorghiu își leagă decizia de activitatea desfășurată în ultimii 15 ani în societatea civilă. Ea spune că a fost implicată, alături de colegele sale, în peste 30 de proiecte de construire, renovare și dotare a spitalelor publice.

„Împreună cu peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii care au donat, am construit un spital de 12.000 de metri pătrați, în care peste 3.500 de copii au fost tratați încă din primul an”, a transmis aceasta.

Gheorghiu amintește și amenajarea unor camere sterile care, potrivit acesteia, au triplat capacitatea de transplant a României, refacerea unor secții de oncologie pediatrică și construirea unor spitale modulare de terapie intensivă în perioada pandemiei.

Oana Gheorghiu susține că acestea sunt motivele pentru care a acceptat propunerea de a ocupa funcția de ministru al Sănătății în Cabinetul Mureșan. Ea respinge ideea că decizia ar fi fost determinată de ambiții politice sau de dorința de a ocupa o funcție.

„Viața mea era, de altfel, mult mai liniștită înainte să intru în politică. Am acceptat pentru că știu că nu există miracolele și, într-o țară normală la cap, viața unui copil, a unui părinte ori a unui bunic nu trebuie să depindă de un miracol”, afirmă Gheorghiu.

Aceasta spune că modernizarea sistemului presupune construirea și administrarea corectă a spitalelor, dar și respectarea medicilor, asistentelor, infirmierelor și brancardierilor în raport cu munca și responsabilitatea lor.

„Dacă vrem să vindecăm sistemul de sănătate, atunci trebuie să așezăm pacientul în centrul fiecărei decizii. Acestea sunt gândurile cu care am acceptat propunerea de a prelua mandatul de ministră a Sănătății”, a transmis Oana Gheorghiu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament lista viitorului Guvern și programul de guvernare. El a fost însoțit de Tanczos Barna, propus de UDMR pentru Ministerul Agriculturii, și de Cătălin Drulă, propus de USR pentru Ministerul Transporturilor.

„Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an”, a declarat Mureșan.

Depunerea listei miniștrilor și a programului permite declanșarea procedurii pentru învestirea noului Executiv. Miniștrii propuși urmează să fie audiați și să primească avize în comisiile parlamentare de specialitate, după care Guvernul va fi supus votului în plenul Parlamentului.