Acuzații dure pentru Siegfried Mureșan. Elena Udrea ridică întrebări legate de integritatea premierului desemnat: Este lipsit de onestitate

Elena Udrea, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, a lansat noi acuzații la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan. Udrea a susținut că Mureșan ar fi știut, în 2014, când a participat la alegerile europarlamentare, că banii pentru finanțarea campaniei sale proveneau de la fostul primar al municipiului Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalty”.

Gheorghe Ștefan a fost condamnat în dosarul de corupție Microsoft, iar instanța a dispus confiscarea a peste 3 milioane de euro.

Potrivit informațiilor transmise de Elena Udrea într-o intervenție de vineri seară la Realitatea TV, candidații aflați pe locurile eligibile din cadrul Partidului Mișcarea Populară știau că formațiunea căuta fonduri pentru desfășurarea campaniei electorale.

Ea susține că Siegfried Mureșan, în calitate de membru al PMP, nu putea să nu știe că suma de 100.000 de euro destinată campaniei provenea de la Gheorghe Ștefan.

Udrea consideră că acest aspect este important în contextul desemnării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, întrucât, în opinia sa, ridică întrebări legate de integritatea premierului desemnat.

Elena Udrea a mai susținut că răspunsul oferit de Siegfried Mureșan atunci când a fost întrebat despre finanțarea campaniei din 2014 nu ar fi unul sincer. Ea a pus sub semnul întrebării explicația potrivit căreia Mureșan nu ar fi știut că în campanie au fost cheltuiți bani.

„Cred că subiectul a făcut vâlvă și e normal să facă, pentru că atunci când vorbim de un prim-ministru, ne interesează și caracterul acestuia și integritatea lui. Răspunsul domnului Siegfried Mureșan pe care l-am auzit acum prima dată, atunci când a fost întrebat despre această situație cu finanțarea campaniei din 2014, mi se pare unul, pe lângă faptul că este lipsit de onestitate, este ipocrit, mi se pare un răspuns în care încearcă tocmai să dovedească cât de integru este dânsul și prin faptul că nu a știut că în campania din 2014 s-au cheltuit și bani”, a declarat Elena Udrea la Realitatea TV.

Udrea a susținut că Siegfried Mureșan era conștient de modul în care era finanțată campania pentru alegerile europarlamentare din 2014 și de proveniența banilor.

Fosta consilieră prezidențială a făcut referire și la ascensiunea politică a lui Mureșan, susținând că acesta nu ar fi avut merite în activitatea PMP și că a ajuns pe lista partidului fără o contribuție relevantă la rezultatele formațiunii.

În același timp, ea a afirmat că, în ciuda acestei situații, Mureșan ar fi cunoscut detaliile privind campania electorală și proveniența banilor folosiți în 2014.

Afirmațiile Elenei Udrea privind faptul că Siegfried Mureșan ar fi știut de proveniența celor 100.000 de euro reprezintă acuzațiile formulate de aceasta. Mureșan a respins acuzațiile referitoare la finanțarea campaniei sale și a susținut că nu cunoaște sursele din care PMP și-a finanțat campania.

„Pe de-o parte, ar spune că atâta vreme cât a apărut efectiv scos din buzunarele, din jobenurile lui Băsescu, fără să aibă niciun merit în activitatea partidului, în rezultatele partidului, poți să crezi și că habar n-a avut cum s-a făcut campania electorală din 2014 pentru europarlamentare. Pe de altă parte, în realitate nu a fost așa”, a mai spus Udrea.

În urmă cu o săptămână, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre rolul pe care l-a avut în ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan. Băsescu a precizat că el i-ar fi oferit acestuia șansa de a intra în politica românească.

Traian Băsescu a explicat că îl cunoscuse pe Mureșan în perioada în care acesta ocupa o poziție de consilier și că ulterior i-a oferit posibilitatea de a face politică.

„Nu am o legătură cu el. Eu l-am inventat! L-am inventat ca om politic. Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a declarat Traian Băsescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat vineri, 25 septembrie, lista completă a miniștrilor care ar urma să facă parte din viitorul Guvern, în cazul în care acesta va fi învestit de Parlament.

Cabinetul propus este format din 16 ministere. Dintre acestea, șapte revin PNL, cinci USR și trei UDMR, în timp ce Ministerul Justiției urmează să fie condus de un ministru independent. Funcția îi revine fostei judecătoare Andrea Chiș, care este susținută de toate cele trei partide.

De asemenea, fiecare dintre cele trei formațiuni politice care susțin Cabinetul va avea câte un reprezentant în funcția de viceprim-ministru. În total, sunt prevăzuți trei vicepremieri.

Lista prezentată de Siegfried Mureșan îi cuprinde pe Mircea Abrudean la Ministerul Afacerilor Interne și ca viceprim-ministru, Radu Miruță la Ministerul Apărării Naționale și ca viceprim-ministru, Tánczos Barna la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ca viceprim-ministru, Andrea Chiș la Ministerul Justiției, Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Oana Țoiu la Ministerul Afacerilor Externe și Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății.

Pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este propus Cătălin Drulă, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației îi revine lui Cseke Attila, iar Raluca Turcan este propusă pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Dragoș Pîslaru este propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Irineu Darău pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, iar Diana Buzoianu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Sebastian Burduja este propus pentru Ministerul Energiei, Bulcsú Koppány Ötvös pentru Ministerul Culturii, iar Mihai Dimian pentru Ministerul Educației și Cercetării. Pentru funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reșitnec.