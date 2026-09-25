Siegfried Mureșan are doar 170 de voturi: Nu îmi depun mandatul. Intenția mea este să ajungem la 233 de voturi

Premierul desemnat Siegfried Mureșan recunoaște că nu are, în acest moment, suficiente voturi pentru ca Guvernul său să fie învestit de Parlament. El spune însă că nu intenționează să își depună mandatul și că va merge în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, chiar dacă majoritatea necesară nu este încă asigurată.

Siegfried Mureșan a declarat joi seară, la Euronews, că obiectivul său este obținerea celor 233 de voturi necesare în Parlament.

„Intenția mea este să ajungem la 233 de voturi”, a declarat premierul desemnat.

Deocamdată, acesta se bazează pe sprijinul oficial al Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România.

„Avem în momentul de față sprijinul oficial declarat din partea a trei partide parlamentare, Partidul Național Liberal, UDMR și USR, 170 de parlamentari”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a discutat și cu reprezentanții minorităților naționale și speră să obțină voturi din partea parlamentarilor neafiliați sau a unor grupuri parlamentare mai mici.

Întrebat dacă ia în calcul să renunțe în condițiile în care nu dispune în prezent de suficiente voturi, Siegfried Mureșan a răspuns categoric că nu. El spune că vrea ca programul său de guvernare să ajungă în Parlament și să fie supus votului.

„Abia aștept să merg în Parlamentul României să prezentăm programul, un program pentru o reformare, pentru modernizare, oamenii să vadă ce propunem. Dacă guvernul va fi investit, dacă votul va avea succes, ne apucăm de treabă în prima zi. Dacă guvernul, presupunem, ipotetic, nu ar fi investit, atunci ne organizăm și acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a respins și solicitarea lui Sorin Grindeanu de a renunța la mandat.

„Nu voi întoarce niciodată spatele Parlamentului, nu îmi depun mandatul, abia aștept să merg în Parlament”, a spus acesta.

Mureșan a confirmat că formula pe care intenționează să o prezinte Parlamentului va fi una minoritară.

„Guvernul va fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”, a precizat el.

În aceste condiții, voturile celor trei formațiuni nu sunt suficiente pentru învestire, iar viitorul Executiv are nevoie de sprijin din afara coaliției propuse. Mureșan consideră că PSD va avea un rol decisiv în acest calcul parlamentar.

„Adevărul este că PSD va da testul adevărului”, a declarat el. „Vor vota un guvern pro-european încercând să arate că sunt partid pro-european sau vor continua să colaboreze cu populiștii, cu extremiștii”.

Premierul desemnat intenționează să depună până la finalul acestei săptămâni programul de guvernare și lista completă a miniștrilor. Mureșan nu a dorit să confirme deocamdată niciun nume și spune că întreaga echipă va fi prezentată simultan.

Numărul ministerelor ar urma să rămână neschimbat, însă viitorul Executiv ar avea mai puțini vicepremieri.

„Guvernul pe care îl propun va avea doar trei vicepremieri, toți cu portofoliu”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat urmează să se întâlnească și cu președintele Nicușor Dan după revenirea acestuia din Statele Unite. În ceea ce privește discuțiile cu Sorin Grindeanu, Mureșan a explicat că întâlnirea despre care s-a vorbit pentru miercuri nu fusese stabilită concret, nefiind convenite nici ora, nici locul.

„Evident, nu răspund unor invitații prin presă”, a spus acesta.

Președintele Nicușor Dan declarase miercuri că nu își dorește organizarea unor alegeri anticipate. Mureșan spune că înțelege poziția șefului statului, dar susține că formula de guvern pe care o propune reprezintă ieșirea din actuala criză politică.