Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că a creat un „război” între bugetari și angajații din privat: Este dezbinare

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi îl critică pe Ilie Bolojan după declarațiile acestuia referitoare la salariile din sectorul public și la resursele generate în economie pentru susținerea lor. Social-democratul susține că prezentarea angajaților de la stat și a celor din mediul privat ca două categorii aflate în opoziție este o abordare greșită și îl acuză pe Bolojan că încearcă să creeze un conflict între salariați.

Marius Budăi a reacționat la afirmațiile lui Ilie Bolojan potrivit cărora resursele necesare pentru plata salariilor din sectorul public trebuie generate de oamenii care muncesc în economia reală.

Fostul ministru al Muncii respinge ideea unei opoziții între cele două categorii de angajați și susține că sectorul public și cel privat depind unul de celălalt.

„Nu, domnule Bolojan. Salariatul de la stat nu este adversarul salariatului din privat, și nici invers. Declarația prin care le spuneți românilor că banii pentru salariile din sectorul public trebuie generați de cei care muncesc „în halele din România, în birouri și peste tot” este nu doar nedreaptă. Este o abordare profund greșită și periculoasă. Este dezbinare, domnule Bolojan! Pentru că profesorul nu este în spatele muncitorului din privat. Medicul nu este în spatele antreprenorului. Asistenta nu este în spatele angajatului dintr-o fabrică. Funcționarul nu este adversarul celui care lucrează într-o companie privată. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc copiii și, mai ales, au nevoie unii de alții.”

În argumentația sa, Marius Budăi arată că angajații din mediul privat beneficiază de serviciile furnizate de personalul plătit din fonduri publice, de la educație și sănătate până la siguranță și administrație.

„Salariatul din privat își trimite copilul la școala unde predă un profesor plătit de la buget. Când are nevoie de tratament, ajunge în spitalul în care lucrează un medic sau o asistentă plătiți de la buget. Când are nevoie de siguranță pe stradă, tot un angajat de la stat este acolo să-l apere. Folosește drumuri, servicii publice și instituții construite și susținute din banii tuturor. Așadar, nu avem două Românii: una care „produce” și una care „consumă”. Avem o singură Românie, în care privatul și publicul se susțin reciproc.”

Budăi susține că discuția despre diferențele dintre angajații de la stat și cei din privat ar muta atenția de la problemele bugetare și de la soluțiile pe care Executivul ar trebui să le găsească.

„Și mai este ceva ce nu putem ignora. Când un guvern nu găsește soluții pentru problemele bugetului, există o tentație foarte mare: să-i pună pe oameni să se uite unii la alții și să le spună că celălalt este problema. Dar aceasta nu este soluție. Vă repet, domnule Bolojan – este dezbinare.”

În opinia fostului ministru, dezbaterea ar trebui să se concentreze asupra creșterii economice, colectării veniturilor la buget, reducerii risipei și stimulării investițiilor.

„Este mult mai ușor să spui „bugetarii costă prea mult” decât să răspunzi la întrebări despre cum crești economia, cum colectezi mai bine, cum reduci risipa, cum stimulezi investițiile și cum crești veniturile statului fără să pui nota de plată tot pe umerii salariaților.”

Social-democratul își continuă criticile susținând că angajații din mediul privat sunt afectați la rândul lor de deciziile fiscale, motiv pentru care nu ar trebui prezentați ca fiind în conflict cu bugetarii.

„Și nu, domnule Bolojan, nu puteți pretinde că apărați salariatul din privat în timp ce îi creșteți taxele și îi reduceți puterea de cumpărare, iar apoi îi spuneți că profesorul copilului său sau medicul care îl tratează este o povară pentru el. Salariații din România nu trebuie puși să se lupte între ei pentru ca dumneavoastră să nu mai fiți întrebat despre soluții.”

În finalul mesajului său, Marius Budăi susține că România are nevoie de cooperare între sectorul public și cel privat, precum și de măsuri pentru creșterea economiei și îmbunătățirea serviciilor publice.