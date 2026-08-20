Legea salarizării, ținută departe de cei care vor fi afectați. Marius Budăi critică lipsa de transparență: Solicităm publicarea imediată a proiectului

Deputatul Marius Budăi, fost ministru social-democrat, a criticat modul în care este elaborat proiectul Legii salarizării, puncând că documentul a fost transmis Comisiei Europene înainte de a fi prezentat sindicatelor, Parlamentului și angajaților din sectoarele care vor fi afectate de prevederile sale.

Budăi a afirmat pe Facebook că proiectul nu a fost văzut de sindicate, parlamentari, profesori, medici, angajați din domeniul apărării și ordinii publice sau funcționari. Documentul a fost însă prezentat la Bruxelles.

Potrivit deputatului PSD, proiectul Legii salarizării a fost trimis Comisiei Europene înainte de a fi prezentat celor care ar trebui să negocieze prevederile actului normativ și celor ale căror salarii ar urma să fie stabilite prin noua lege.

Marius Budăi consideră că această situație reprezintă nu doar o lipsă de transparență, ci și o problemă în ceea ce privește dialogul social și rolul Parlamentului în procesul legislativ.

Deputatul a făcut referire și la declarațiile publice privind existența unei variante de nerefuzat a proiectului, în timp ce documentul ar fi în continuare necunoscut pentru cei vizați direct de prevederile sale. În acest context, Budăi a ironizat modul în care ar fi fost realizate consultările dintre premierul Ilie Bolojan și sindicatele din această perioadă.

„Lege “la secret” – așa cum a fost scris și PNRR-ul! N-au văzut-o sindicatele. N-a văzut-o Parlamentul. N-au văzut-o profesorii, medicii, cei din apărare și ordine publică. N-au văzut-o funcționarii. N-a văzut-o nimeni din cei care vor fi direct afectați de ea. Dar a văzut-o Bruxelles-ul. O variantă “de nevăzut” pentru români, dar perfect vizibilă la Bruxelles. Proiectul Legii salarizării a fost trimis la Comisia Europeană înainte de a fi prezentat celor care ar trebui să-l negocieze și celor ale căror salarii vor fi stabilite prin el. Asta nu este doar lipsă de transparență. Este o sfidare directă a dialogului social și a Parlamentului. Se vorbește public despre o „variantă de nerefuzat”. La noi rămâne în continuare “de nevăzut”. Oare la Bruxelles a fost prezentată tot ca la consultările domnului Bolojan cu sindicatele, adică “prin telepatie”?”, a scris Budăi pe Facebook.

Poziția PSD, prezentată de Marius Budăi, este că partidul nu va susține o Lege a salarizării care nu rezultă în urma unei consultări reale cu salariații și a unui dialog serios cu partidele parlamentare.

Social-democratul solicită publicarea imediată a proiectului și prezentarea acestuia în cadrul unor negocieri transparente. El a subliniat că profesorii, medicii, funcționarii și ceilalți angajați din sectorul public sunt direct vizați de reforma salarizării și ar trebui să participe la procesul de elaborare a acesteia.

În încheierea mesajului, Marius Budăi subliniază că reforma salarizării trebuie realizată împreună cu oamenii afectați de aceasta și nu prin luarea unor decizii fără participarea lor.

„Poziția PSD este clară și fermă: nu vom susține nicio Lege a salarizării care nu rezultă dintr-o consultare reală cu salariații și dintr-un dialog serios cu partidele parlamentare. Solicităm publicarea imediată a proiectului și aducerea lui la masa unor negocieri transparente. Profesorii, medicii, funcționarii și toți lucrătorii din sectorul public nu sunt o anexă trimisă la Bruxelles. Reforma se face CU oamenii, nu PESTE oameni”, a conchis deputatul social-democrat.

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