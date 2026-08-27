Marius Budăi atacă PNL după eșecul Legii salarizării: V-ați bătut joc dar aveți tupeul să dați vina pe alții pentru eșecul vostru!

Deputatul PSD Marius Budăi a lansat un atac la adresa PNL, după criticile liberalilor referitoare la eșecul României în ceea ce privește Legea salarizării. Social-democratul susține că liberalii încearcă să transfere responsabilitatea către PSD și către foștii miniștri ai Muncii și respinge explicația potrivit căreia întârzierea legii ar fi fost provocată de guvernările anterioare.

Marius Budăi a scris pe Facebook că liberalii invocă din nou ideea de grea moștenire și susține că aceasta reprezintă o justificare pentru propriile probleme de guvernare. Deputatul PSD consideră că acuzațiile PNL privind faptul că miniștrii social-democrați ai Muncii nu au finalizat Legea salarizării în anii anteriori ignoră modul în care liberalii au gestionat ulterior acest proiect.

Deputatul PSD amintește că Marcel Boloș, în perioada în care ocupa funcția de ministru din partea PNL, ar fi solicitat Comisiei Europene mutarea Legii salarizării către finalul PNRR, în cadrul Cererii de plată numărul 6.

Marius Budăi susține că acest aspect contrazice acuzațiile potrivit cărora responsabilitatea pentru întârzierea legii ar aparține exclusiv miniștrilor PSD ai Muncii și le reproșează liberalilor că încearcă să prezinte selectiv evoluția proiectului.

„PNL a început iar cu „Greaua moștenire” – veșnica scuză a incompetenților! Au punctaj de la partid să dea vina pe PSD și pe foștii miniștri ai muncii, pentru eșecul lor privind Legea salarizării! Ne acuză pe noi, pentru ce au făcut ei! Că, vezi Doamne, miniștrii PSD ai Muncii nu au făcut Legea salarizării în anii anteriori! Serios? Să lămurim lucrurile, pentru că memoria”, a scris acesta pe Facebook.

Social-democratul prezintă mai multe situații despre care afirmă că demonstrează lipsa de implicare a miniștrilor PNL în elaborarea Legii salarizării.

Potrivit lui Budăi, miniștrilor PNL le-ar fi luat patru luni să trimită reprezentanți în grupul de lucru pentru Legea salarizării, organizat în Guvern de ministrul PSD al Muncii.

Deputatul PSD mai susține că ministrul social-democrat al Muncii i-ar fi solicitat timp de mai multe luni ministrului PNL al Finanțelor să stabilească limitele bugetare pentru anvelopa salarială. Răspunsul ar fi venit abia după ce PSD nu mai făcea parte din guvernare.

Budăi afirmă și că ministrul PNL interimar al Muncii ar fi stat o lună fără să organizeze vreo întâlnire cu sindicatele, deși termenul pentru îndeplinirea obiectivelor din PNRR se apropia.

„Păi, stimați liberali, nu vă amintiți că ministrul vostru, domnul Marcel Boloș, a cerut Comisiei Europene să mute Legea salarizării la finalul PNRR, în Cererea de plată nr. 6? Ați uitat sau vă faceți că nu mai țineți minte? Nu-i nimic, vă reamintesc eu! Dar voi, voi liberalii, voi „responsabilii”, ce ați făcut când miniștrii PSD vă chemau la muncă? • 4 luni le-a luat miniștrilor PNL să trimită reprezentanți în grupul de lucru pe Legea salarizării, organizat în Guvern de ministrul PSD al Muncii!

• Luni de zile s-a rugat ministrul PSD al Muncii de ministrul vostru de la Finanțe să stabilească limitele bugetare ale anvelopei de salariale! I-a răspuns abia după ce PSD nu mai era la guvernare!

• O lună întreagă a stat degeaba ministrul PNL interimar al Muncii, fără nicio întâlnire cu sindicatele, deși mai era puțin până la finalul PNRR!”, a mai scris social-democratul.

Deputatul PSD acuză și conducerea liberală a Guvernului de lipsă de transparență în etapa finală a elaborării proiectului. Potrivit lui Marius Budăi, premierul și ministrul PNL al Muncii ar fi ținut timp de trei luni proiectul de lege fără să îl prezinte pentru consultare sindicatelor, partidelor politice sau celorlalte ministere.

În cele din urmă, proiectul prezentat de liberali drept unul care nu putea fi refuzat ar fi fost respins de sindicate, de Comisia Europeană și chiar de partenerii de guvernare ai PNL, respectiv UDMR.

Budăi mai susține că nici liberalii nu și-ar fi asumat în mod efectiv respectivul proiect. Acesta nu ar fi fost semnat și nici depus în Parlament, ceea ce, în opinia deputatului PSD, a făcut imposibilă dezbaterea sa de către ceilalți parlamentari.

„3 luni de zile premierul vostru și ministrul PNL al Muncii au ținut proiectul de lege la secret, fără să se consulte cu nimeni, nici cu sindicatele, nici cu partidele și nici măcar cu celelalte ministere! Iar în final, „proiectul de nerefuzat” a fost refuzat și de sindicate, și de Comisia Europeană, și chiar de către partenerii voștri din guvern, de la UDMR!”, a subliniat Budăi.

Marius Budăi acuză PNL că a tergiversat elaborarea Legii salarizării și că nu a realizat consultările necesare cu partidele, sindicatele și instituțiile implicate.

Deputatul PSD susține că, prin modul în care a fost gestionat proiectul, liberalii au afectat atât legea salarizării și interesele angajaților, cât și fondurile europene alocate României prin PNRR.

„Nici măcar voi, liberalii „responsabili”, nu v-ați asumat „proiectul de nerefuzat”! Nu l-ați semnat, nu l-ați depus la Parlament! Ce să dezbată ceilalți parlamentari? Nu ați făcut nimic, ați tărăgănat totul, nu v-ați consultat! V-ați bătut joc de această lege, v-ați bătut joc de salariați și de fondurile europene ale României, dar aveți tupeul să dați vina pe alții pentru eșecul vostru!”, a conchis acesta.

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