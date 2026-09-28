Sorin Grindeanu explică discuția cu ambasadoarea SUA în Grecia. Ce spune despre Coridorul Vertical de Gaze și acuzațiile privind căderea Guvernului Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a vizat rolul României în Coridorul Vertical de Gaze și nu negocierea unor contracte. Liderul social-democrat a respins, totodată, ideea că ar fi fost implicat într-un demers al unei puteri străine pentru înlăturarea Guvernului Bolojan și i-a cerut ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, să solicite clarificări pe cale instituțională.

Întrebat luni, într-o conferință de presă, dacă discuțiile privind Coridorul Vertical de Gaze au inclus și eventuale contracte, Sorin Grindeanu a negat și a precizat că nu se află într-o poziție din care să negocieze asemenea înțelegeri.

„Nu e treaba mea să vorbesc despre contracte şi nici nu o fac, nici acum, şi nu sunt în poziţia de a negocia acest lucru. Ceea ce ştiu este că şi în programul de guvernare al cerebrului domn Siegfried Vasile Mureşan apare Coridorul Vertical. E un lucru despre care se vorbeşte de ani de zile, e un lucru în care România are rol de tranzit şi pe care cred că trebuie să îl susţinem. Dar repet, nu e treaba mea să discut despre contracte”, a afirmat preşedintele PSD.

Grindeanu a explicat că discuția cu Kimberly Guilfoyle s-a concentrat asupra poziției pe care România ar putea să o aibă în cadrul acestei rute energetice.

„Despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, şi anume un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură să… şi nici nu sunt vreun specialist în treaba asta şi nici nu îmi doresc să fiu”, a spus Sorin Grindeanu.

Declarațiile vin după relatările Wall Street Journal privind afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care au generat speculații în spațiul public despre o posibilă implicare americană în căderea Guvernului Bolojan. Avocatul diplomatei a contestat descrierea episodului relatat de publicația americană. Întâlnirea lui Grindeanu cu Guilfoyle a fost ulterior invocată în această controversă. News.ro

Liderul PSD a respins ideea că întâlnirea sa cu diplomatul american ar fi avut legătură cu înlăturarea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Președintele PSD a susținut că, dacă există nelămuriri privind presupusa implicare a SUA, acestea ar trebui clarificate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

„Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreți să discutăm instituțional? O îndemn pe doamna Țoiu să facă acest lucru!”, spune Grindeanu.

El a reluat mesajul într-o declarație mai amplă, în care a negat că un ambasador ar fi putut decide soarta Guvernului Bolojan.

„Nu am ce să comentez în plus față de ceea ce am spus până acum. Nu vine niciun ambasador să spună dacă un guvern pică sau nu. Dar dacă are neclarități USR-ul sau dacă are neclarități altcineva, nu vrea doamna Țoiu, ministru de Externe, să-l cheme pe domnul ambasador la o discuție și să clarifice? Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreți să discutăm instituțional? O îndemn pe doamna Țoiu să facă acest lucru! În afară de a cataloga relația cu Statele Unite ale Americii ca un milkshake, hai să clarifice această situație! Nu vreți să facă lucrul ăsta? Ca să discutăm instituțional. Și sunt convins că domnul ambasador va răspunde la fel de corect și de instituțional întrebărilor doamnei Țoiu”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă informațiile care au generat controversa sunt false, liderul PSD a răspuns referindu-se strict la propria sa întâlnire și la discuțiile la care a participat.

„În ceea ce mă privește pe mine, nu s-a discutat așa ceva”.

Grindeanu susține astfel că discuțiile sale cu ambasadoarea SUA în Grecia au avut drept subiect Coridorul Vertical de Gaze și rolul de tranzit al României, nu contracte sau schimbarea Guvernului. Declarațiile sale vin în contextul în care relatările despre Kimberly Guilfoyle și întâlnirile sale cu politicieni români au generat reacții și solicitări de clarificare pe scena politică.