Italia pune frână scumpirilor la carburanți. Cât vor plăti șoferii la pompă

Italia încearcă să reducă efectele creșterii puternice a prețurilor la carburanți prin măsuri adoptate de principalii operatori și prin intervenții fiscale. Eni a anunțat că, începând cu 28 septembrie, prețul benzinei și al motorinei vândute prin rețeaua sa nu va depăși anumite niveluri.

Pentru benzină, limita stabilită de companie este de 1,99 euro pe litru, în timp ce motorina nu va costa mai mult de 2,19 euro pe litru. Măsura este valabilă atât la stațiile self-service, cât și la pompele cu servire.

Plafonul comercial anunțat de Eni va fi aplicat inițial timp de 30 de zile. Compania a precizat însă că măsura ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului, în funcție de evoluția pieței și de condițiile de aprovizionare.

Potrivit Eni, noile limite sunt cu aproximativ 17 cenți pe litru mai mici decât nivelurile medii actuale de pe piața italiană. Diferența este relevantă în condițiile în care prețurile carburanților au crescut în ultimele zile.

La sfârșitul săptămânii trecute, prețul mediu al benzinei vândute în regim self-service pe rețeaua rutieră din Italia ajunsese la aproximativ 2,159 euro pe litru. Pentru motorină, media era de circa 2,377 euro pe litru.

Pe autostrăzi, nivelurile erau mai ridicate. Benzina costa în medie aproximativ 2,254 euro pe litru, iar motorina ajunsese la circa 2,459 euro pe litru, potrivit stiridiaspora.ro.

În aceste condiții, un șofer care alimentează la o stație Eni și beneficiază de plafonul anunțat poate plăti cu aproximativ 16-19 cenți mai puțin pentru fiecare litru. Diferența exactă depinde de tipul de carburant și de prețul practicat anterior la stația respectivă.

Pentru un rezervor de 50 de litri, reducerea se poate transforma într-o economie vizibilă la fiecare alimentare. La o diferență de aproximativ 17 cenți pe litru, economia ajunge la circa 8,50 euro pentru un plin.

Calculele Centrului de Studii Unimpresa indică o economie de aproximativ 8,45 euro pentru un plin săptămânal de benzină și de circa 9,35 euro pentru unul de motorină, în cazul unui rezervor de 50 de litri.

Dacă se ia în calcul perioada inițială de 30 de zile, economia estimată pentru o mașină ajunge la aproximativ 36-40 de euro, presupunând alimentarea săptămânală cu 50 de litri.

În cazul în care plafonul ar fi menținut până la sfârșitul anului, economia estimată ar putea ajunge la aproximativ 115-127 de euro pentru un autoturism. Valoarea depinde de tipul de carburant și de frecvența alimentării.

Măsura anunțată de Eni nu reprezintă însă un preț maxim impus tuturor benzinăriilor din Italia. Limitele de 1,99 euro pe litru pentru benzină și 2,19 euro pe litru pentru motorină sunt stabilite comercial de Eni și se aplică rețelei proprii.

Eni operează aproape 4.000 de stații de alimentare în Italia, ceea ce înseamnă că măsura are o acoperire extinsă. Totuși, șoferii nu vor găsi automat aceleași prețuri la toate companiile care comercializează carburanți.

Italia are aproximativ 22.000 de puncte de vânzare a carburanților, potrivit datelor citate în presa italiană. Prin urmare, plafonul anunțat de Eni nu se aplică întregii piețe.

La câteva zile după anunțul Eni, și Socar, compania energetică din Azerbaidjan care controlează Italiana Petroli, a anunțat că va introduce un mecanism de limitare a prețurilor pentru carburanții comercializați prin rețeaua IP.

Spre deosebire de Eni, Socar nu a indicat deocamdată o valoare fixă de 1,99 sau 2,19 euro pe litru. Compania a transmis că nivelul va fi stabilit în funcție de condițiile pieței și de necesitatea de a menține funcțională întreaga rețea de distribuție.

Mecanismul pregătit de Socar urmează să fie introdus progresiv în rețeaua IP. Grupul analizează, de asemenea, posibilitatea extinderii măsurii către stațiile care operează sub marca Esso și către alți operatori care se aprovizionează prin această rețea.

Dacă sunt luate împreună rețelele Eni/Enilive și IP, măsurile ar putea ajunge să acopere aproximativ 8.500 de benzinării. Acest număr reprezintă în jur de 39% din totalul punctelor de vânzare a carburanților din Italia.

În paralel cu măsurile adoptate de companii, executivul de la Roma a intervenit în repetate rânduri în 2026 pentru a limita efectele scumpirii petrolului asupra populației și firmelor.

Printre măsurile adoptate s-a numărat reducerea temporară a accizei la motorină. Între 18 și 25 septembrie, acciza a fost stabilită la 572,90 euro pentru 1.000 de litri, iar în perioada 26 septembrie-5 octombrie nivelul a crescut la 622,90 euro pentru 1.000 de litri.

Nivelul standard al accizei la motorină este de 672,90 euro pentru 1.000 de litri. Prin mecanismul fiscal aplicat temporar, reducerea de preț, inclusiv efectul TVA, a scăzut de la aproximativ 12,2 cenți pe litru la circa 6,1 cenți pe litru.

Reducerea fiscală s-a micșorat în momentul în care prețurile la pompă au început din nou să crească. În acest context, Eni a anunțat plafonarea la 1,99 euro pe litru pentru benzină și 2,19 euro pe litru pentru motorină.

Guvernul italian pregătește, de asemenea, trecerea la mecanismul denumit accize mobile. Acesta ar urma să permită utilizarea unei părți din veniturile suplimentare colectate din TVA, generate de creșterea prețurilor carburanților, pentru reducerea accizei fixe.

Mecanismul este gândit pentru a amortiza efectele unor creșteri puternice ale prețului petrolului pe piața internațională, fără stabilirea permanentă, prin lege, a unui preț fix pentru benzină și motorină.