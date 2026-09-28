Un magazin online poate arăta real și totuși să fie fals. Ce recomandă DNSC

SURSĂ FOTO: Dreamstime - DNSC trage un semnal de alarmă privind neconformarea companiilor la obligațiile impuse de Directiva europeană NIS II

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unor site-uri false care imită magazine online și branduri cunoscute. Potrivit instituției, aceste pagini sunt concepute astfel încât să pară legitime și pot fi utilizate pentru a determina utilizatorii să plaseze comenzi sau să ofere date personale și bancare.

Unul dintre primele elemente care trebuie verificate este adresa site-ului. Dacă aceasta diferă de domeniul oficial al brandului, utilizatorii sunt sfătuiți să trateze pagina cu atenție. DNSC indică drept semnal de alarmă și situațiile în care site-ul reproduce aspectul, imaginile și celelalte elemente vizuale ale magazinului oficial.

„Au fost identificate site-uri care copiază numele, logo-ul, imaginile și produsele unor magazine și branduri cunoscute, pentru a crea aparența unor magazine online legitime. Acestea pot utiliza domenii asemănătoare celor oficiale și pot promova oferte atractive pentru a determina utilizatorii să efectueze comenzi sau să furnizeze date personale și bancare”, transmite DNSC.

Reducerile foarte mari și ofertele prezentate astfel încât să creeze presiune pentru o decizie rapidă reprezintă un alt indiciu menționat de DNSC. Astfel de pagini pot încerca să îi determine pe vizitatori să finalizeze rapid o comandă, fără să verifice în prealabil autenticitatea magazinului.

Un alt aspect important îl reprezintă datele solicitate pentru finalizarea unei comenzi. Utilizatorii trebuie să fie atenți atunci când un site cere informații personale sau bancare, mai ales dacă autenticitatea acestuia nu a fost verificată.

Informațiile despre companie, datele de contact sau condițiile de retur pot oferi, de asemenea, indicii despre natura site-ului. Potrivit DNSC, lipsa unor informații complete sau prezentarea neclară a acestor date se numără printre semnalele de alarmă.

Instituția recomandă verificarea adresei site-ului înainte de plasarea oricărei comenzi. Magazinul online poate fi accesat prin introducerea manuală în browser a adresei oficiale sau prin utilizarea unor surse oficiale, pentru a reduce riscul accesării unei pagini care imită magazinul original.

„ Semnale de alarm ă:

ă: Adresa site-ului diferă de domeniul oficial al brandului

Site-ul copiază aspectul și elementele vizuale ale magazinului oficial

Sunt promovate reduceri foarte mari sau oferte care creează presiune pentru o decizie rapidă

Sunt solicitate date personale sau bancare pentru finalizarea comenzii

Informațiile despre companie, contact sau retur sunt incomplete ori neclare, se arată în comunicat.

DNSC recomandă ca utilizatorii să nu se bazeze exclusiv pe logo, pe aspectul paginii sau pe numele unui brand atunci când verifică autenticitatea unui magazin online. Elementele vizuale pot fi copiate, iar o pagină care arată similar cu site-ul oficial nu reprezintă, singură, o confirmare a autenticității.

De asemenea, datele personale sau bancare nu ar trebui introduse pe site-uri a căror autenticitate nu a fost verificată. Recomandarea este relevantă în special atunci când utilizatorii ajung pe pagini prin intermediul unor oferte sau reclame care promit reduceri considerabile.

În cazul în care datele bancare au fost introduse pe un site suspect, DNSC recomandă contactarea cât mai rapidă a băncii, folosind canalele oficiale de comunicare. Instituția poate fi sesizată și pentru raportarea unor astfel de site-uri.

Pentru raportarea la DNSC poate fi folosit formularul pnrisc.dnsc.ro sau poate fi apelat numărul 1911. Informațiile transmise pot contribui la identificarea și monitorizarea paginilor suspecte.

Blacklist-ul DNSC este actualizat constant cu site-uri frauduloase identificate în activitatea de monitorizare. Lista include pagini considerate periculoase, iar extensia de browser aferentă poate bloca automat accesul la acestea atunci când este activată.

Verificarea domeniului, analiza informațiilor despre companie și evitarea introducerii datelor pe pagini neverificate sunt printre măsurile recomandate de DNSC pentru utilizatorii care fac cumpărături online.