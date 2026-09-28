Petrotel-Lukoil are un nou administrator de origine rusă. Detalii din trecutul lui Eugene Maniakhine

Un cetățean elvețian de origine rusă, stabilit de peste trei decenii în Elveția, a fost numit administrator special al Petrotel-Lukoil, compania care operează rafinăria de la Ploiești. Eugene Maniakhine a fost ales, luni, de Adunarea Generală a Acționarilor, într-un moment în care compania se află în procedură de insolvență, pe fondul sancțiunilor impuse gigantului petrolier Lukoil ca urmare a războiului din Ucraina.

Maniakhine este originar din Sankt Petersburg și are o experiență profesională internațională în domenii precum rafinarea, finanțele, comerțul cu materii prime și managementul industrial. Potrivit reprezentanților Petrotel-Lukoil, mandatul său are ca obiectiv sprijinirea reorganizării companiei, conservarea valorii industriale a rafinăriei și pregătirea condițiilor pentru reluarea activității în condiții legale, de siguranță și sustenabile.

Numirea lui Eugene Maniakhine a intrat în vigoare după votul exprimat luni în AGA. Potrivit informațiilor obținute de Mediafax la finalul ședinței, acesta a fost desemnat cu 99,67% dintre voturile acționarilor prezenți.

Mandatul noului administrator special se desfășoară în contextul procedurii de insolvență, deschisă la 26 august, la solicitarea companiei. Reprezentanții Petrotel-Lukoil au transmis că numirea urmărește o coordonare mai eficientă între procesul de reorganizare, menținerea continuității industriale și relația cu angajații, furnizorii, creditorii, autoritățile și eventualii investitori.

Petrotel-Lukoil se numără printre cele patru entități controlate de gigantul petrolier vizat de sancțiuni internaționale care se află sub supravegherea extinsă a statului român. Rafinăria de la Ploiești este a treia ca mărime din România și, în condiții normale de funcționare, reprezintă aproximativ 20% din capacitatea națională de rafinare.

Intrarea companiei în insolvență a fost prezentată ca soluția destinată protejării activelor rafinăriei, în condițiile datoriilor acumulate după oprirea producției. Procedura urmărește, totodată, păstrarea forței de muncă și identificarea unei variante care să permită reluarea activității fără intrarea sub incidența sancțiunilor internaționale.

Pe durata suspendării producției, compania desfășoară operațiunile necesare pentru conservarea instalațiilor, menținerea siguranței industriale și protejarea mediului. Sunt avute în vedere și măsurile necesare pentru păstrarea capacității tehnice de repornire a rafinăriei.

Directorul general executiv și președintele directoratului Petrotel, Dan Dănulescu, declara recent pentru Mediafax: „Teoretic, suntem pregătiți tehnic de repornire, doar să facem testele necesare”.

Potrivit oficialilor companiei, administratorul special reprezintă Petrotel-Lukoil și interesele acționarilor, în limitele stabilite de legislația română privind insolvența. Poziția sa este diferită de cea a administratorului judiciar desemnat în procedură.

Eugene Maniakhine va acționa prin mecanismele de supraveghere stabilite de instanță și va colabora cu administratorul judiciar, organismele creditorilor și echipa care asigură conducerea operațională a rafinăriei.

„Viziunea mea este ca Petrotel să rămână un activ industrial viabil pentru România: o rafinărie sigură, cu instalațiile protejate, cu specialiștii săi alături și cu o cale credibilă către reluarea activității. Reorganizarea trebuie să conserve valoarea construită aici și să o transforme într-o soluție sustenabilă pentru angajați, parteneri, creditori și economia românească”, a declarat Eugene Maniakhine pentru Mediafax.

Prioritățile anunțate pentru mandatul său pornesc de la direcțiile stabilite de companie pentru protejarea rafinăriei și a activităților economice care depind de aceasta. Una dintre direcții vizează conservarea în condiții de siguranță a instalațiilor și pregătirea unei soluții legale și sustenabile pentru reluarea activității.

O altă prioritate este menținerea, atât cât este posibil, a specialiștilor și a competențelor necesare pentru conservarea instalațiilor și pentru viitoarea repornire. Compania mai urmărește stabilizarea relațiilor cu furnizorii, partenerii și creditorii, prin gestionarea creanțelor potrivit procedurii de insolvență și prin reguli clare pentru furnizările curente.

Planul mai include respectarea legislației, a regimurilor de sancțiuni și a obligațiilor fiscale aplicabile, precum și raportarea periodică asupra progresului. În același timp, compania urmărește identificarea unui model sustenabil de finanțare și proprietate, care să poată susține reorganizarea, investițiile și reluarea activității în condiții comerciale viabile.

În declarațiile transmise Mediafax, Eugene Maniakhine a precizat că una dintre prioritățile imediate este transformarea planului de reorganizare într-un proiect care să poată fi pus în aplicare pe baza unor date verificate și a unor responsabilități clar stabilite.

„Misiunea mea imediată este să transformăm arhitectura reorganizării într-un plan executabil, construit pe date verificate, responsabilități clare și etape care pot fi urmărite. Vom proteja instalațiile, vom păstra competențele esențiale, vom lucra deschis cu furnizorii și creditorii și vom pregăti cadrul comercial, financiar și de conformitate necesar unei reporniri responsabile”, a declarat Eugene Maniakhine.

Obiectivul companiei rămâne reluarea activității rafinăriei cât mai curând posibil. Potrivit informațiilor transmise Mediafax, planul de reorganizare se află în proces de elaborare, în condițiile procedurii legale de insolvență.

Forma finală a documentului va parcurge etapele prevăzute de legislație, inclusiv consultarea și votul creditorilor și, după caz, confirmarea instanței.

În acest context, noul administrator special a precizat că relația cu creditorii și furnizorii trebuie să se bazeze pe informații verificabile și pe reguli clare pentru activitatea companiei.

„Creditorii și furnizorii au nevoie de fapte, nu de promisiuni imposibil de garantat. Mă angajez pentru un dialog regulat, informații verificabile, reguli clare pentru activitatea curentă și o reorganizare orientată către păstrarea valorii rafinăriei. Un activ industrial viabil oferă creditorilor o perspectivă mai solidă decât degradarea sa în timp”, a adăugat Eugene Maniakhine.

Eugene Maniakhine are o carieră internațională în rafinare, finanțe, comerț cu materii prime și management industrial. A studiat Economia și Comerțul la Universitatea din Geneva și a urmat un Executive MBA la IMD, în Elveția.

El deține și o diplomă în tranzacționarea mărfurilor, obținută la Universitatea din Geneva, precum și acreditarea ACCA, acordată de organismul profesional britanic pentru experți contabili autorizați, potrivit CV-ului oficial.

Între 2013 și 2018, Maniakhine a ocupat funcția de director financiar al Zeeland Refinery. Din 2022, acesta este membru al Comitetului Executiv și al Consiliului de Supraveghere al companiei.

Anterior, a fost director general al rafinăriei ISAB din Sicilia și a ocupat o funcție de conducere la Lukoil Neftochim Burgas. În aprilie 2026, Eugene Maniakhine s-a alăturat Petrotel, unde a preluat poziția de director comercial.