Lukoil, pierderi uriașe după sancțiunile SUA. România apare pe harta activelor scoase la vânzare

Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, trece printr-o perioadă dificilă după ce sancțiunile impuse de Statele Unite au afectat semnificativ operațiunile internaționale ale grupului.

Compania deține active importante în mai multe țări, inclusiv în România, iar efectele măsurilor americane au determinat-o să caute cumpărători pentru o parte importantă a afacerilor din afara Rusiei.

Potrivit unei analize publicate de Holod, Lukoil a reușit în primii ani de după declanșarea războiului din Ucraina să evite o parte dintre problemele întâmpinate de alte companii energetice rusești. Grupul și-a menținut operațiunile internaționale și a raportat rezultate financiare solide în această perioadă.

Situația s-a modificat după sancțiunile adoptate de Statele Unite în octombrie 2025. Măsurile au afectat accesul companiei la infrastructura financiară occidentală și au complicat funcționarea activelor sale din mai multe jurisdicții. La doar cinci zile după introducerea sancțiunilor, Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele internaționale.

Lukoil este a doua companie petrolieră din Rusia după producție și rafinare și se diferențiază de principalii concurenți prin faptul că statul rus nu deține direct acțiuni în companie. Aproximativ 55% din acțiunile Lukoil se află în circulație liberă pe bursă, potrivit informațiilor prezentate de publicația citată.

Compania asigură aproximativ 15% din producția de petrol a Rusiei. În 2025, producția raportată de grup a ajuns la 74,9 milioane de tone. De-a lungul mai multor decenii, Lukoil și-a construit un portofoliu extins de active în afara Rusiei. Afacerile externe reunite prin Lukoil International GmbH erau evaluate în 2026 la aproximativ 1,7 trilioane de ruble, echivalentul a circa 22 de miliarde de dolari.

Sancțiunile de blocare impuse de Office of Foreign Assets Control (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, la 22 octombrie 2025, au făcut mai dificilă operarea activelor companiei în țările care utilizează infrastructura financiară occidentală.

Lukoil International avea, la momentul anunțării planului de vânzare, proiecte în Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt, Camerun, Nigeria, Ghana, Mexic, Emiratele Arabe Unite și Republica Congo.

Portofoliul extern includea și rafinării din România și Bulgaria, precum și o participație la o rafinărie din Țările de Jos. Compania mai controla aproximativ 2.500 de benzinării din afara Rusiei și traderul internațional Litasco.

Activele europene au avut un rol important în dezvoltarea internațională a grupului. În România, rafinăria controlată de Lukoil ar fi acoperit aproximativ 23% din necesarul de produse petroliere al țării, conform datelor prezentate de Holod.

Vânzarea operațiunilor externe ar putea afecta astfel inclusiv structura prezenței companiei pe piața românească, în condițiile în care Lukoil încearcă să găsească soluții pentru activele afectate de sancțiuni.

Prima variantă pentru vânzarea operațiunilor externe a fost traderul internațional Gunvor. La 30 octombrie 2025, Lukoil a anunțat că ajunsese la un acord privind condițiile unei eventuale tranzacții, aceasta urmând să fie aprobată de OFAC și de autoritățile din statele în care se aflau activele. Tranzacția nu a primit însă aprobarea Washingtonului.

După eșecul negocierilor cu Gunvor, compania rusă a continuat să caute potențiali cumpărători. În ianuarie 2026, Lukoil a încheiat un acord preliminar cu grupul american de investiții Carlyle, însă activele din Kazahstan urmau să fie excluse din această posibilă tranzacție.

Regimul sancțiunilor reprezintă în continuare un obstacol pentru o eventuală vânzare. Potrivit analizei citate, dacă tranzacția primește aprobarea autorităților americane, banii obținuți din vânzarea activelor ar urma să fie depuși într-un cont special și să rămână blocați atât timp cât sancțiunile sunt în vigoare.

Efectele situației s-au reflectat și în rezultatele financiare raportate de Lukoil pentru 2025. Compania a înregistrat o pierdere netă atribuibilă acționarilor de aproximativ 1,06 trilioane de ruble.

Pierderea a fost determinată în principal de deprecierea afacerilor internaționale, evaluate la aproximativ 1,7 trilioane de ruble. În același timp, veniturile generate de operațiunile rămase în Rusia au scăzut cu 15%, ajungând la 3,77 trilioane de ruble.

Și dimensiunea operațională a grupului s-a redus într-un interval de un singur an. Rezervele dovedite de hidrocarburi aferente zăcămintelor controlate de companie au scăzut cu aproape 14%, producția s-a redus cu 18%, capacitatea de rafinare cu 23%, iar numărul stațiilor de alimentare cu 45%, potrivit datelor centralizate de publicația citată.

Evoluția financiară a fost reflectată și pe bursă. În vara anului 2026, capitalizarea Lukoil a coborât sub pragul de trei trilioane de ruble. Valoarea era aproape la jumătate față de maximul de aproximativ 5,6 trilioane de ruble atins în aprilie 2024.

Presiunea asupra companiei se suprapune astfel peste procesul de vânzare a activelor internaționale și peste restricțiile impuse de Statele Unite. În cazul în care operațiunile externe vor fi cedate, structura grupului și ponderea afacerilor sale internaționale se vor modifica semnificativ, în condițiile în care activele din afara Rusiei au reprezentat o componentă importantă a dezvoltării companiei.

Pierderea activelor internaționale ridică și problema statutului Lukoil ca mare grup petrolier privat din Rusia, într-o perioadă în care bugetul statului rus se confruntă cu presiuni.

Analiza publicată de Holod menționează posibilitatea ca pierderea operațiunilor externe să reducă motivele economice și geopolitice pentru menținerea independenței companiei. În acest context sunt amintite scenarii discutate anterior privind o eventuală naționalizare a Lukoil sau integrarea sa cu Rosneft.

Aceste variante reprezintă însă scenarii privind evoluția companiei și nu o decizie anunțată de autoritățile ruse. Presiunea asupra companiilor private vine într-o perioadă în care statul rus a preluat deja alte active. În iunie 2026, holdingul Rusagro a fost naționalizat în urma unui dosar penal deschis împotriva fondatorului companiei, Vadim Moșkovici. Valoarea proprietăților trecute în patrimoniul statului a fost estimată la 550 de miliarde de ruble.

O eventuală preluare a Lukoil ar avea o amploare mult mai mare, raportat la dimensiunea companiei și la valoarea activelor sale. Deocamdată, Lukoil rămâne o companie privată, iar naționalizarea este menționată ca unul dintre scenariile analizate în contextul sancțiunilor occidentale, al pierderii activelor internaționale și al presiunilor asupra finanțelor Rusiei.