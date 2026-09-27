Fabricile NATO de armament, vulnerabile în caz de război. Lecția pe care Europa trebuie să o învețe de la Ucraina

Industria de apărare a statelor NATO trebuie să învețe să producă armament în mai multe locații și să evite concentrarea producției în fabrici mari, avertizează ministrul leton al Apărării, Raivis Melnis. Oficialul consideră că experiența Ucrainei arată cum poate fi menținută producția militară chiar și atunci când fabricile sunt atacate.

Companiile ucrainene au ajuns să împartă producția între mai multe amplasamente, să opereze inclusiv în subteran și să își mute activitatea pentru a reduce efectele unui eventual atac rusesc.

Raivis Melnis avertizează că industria occidentală de apărare funcționează în continuare după un model conceput într-o perioadă în care fabricile nu erau expuse amenințării unor atacuri directe.

„Industria noastră este o structură pentru timp de pace”, a declarat ministrul leton pentru Business Insider.

În Europa, numeroase proiecte militare sunt concentrate în fabrici de mari dimensiuni. În cazul unui conflict, distrugerea unei asemenea unități ar putea afecta puternic sau chiar întrerupe producția unui anumit sistem.

„Întrebarea este dacă suntem pregătiți să producem sistemele în locații diferite, dispersate, și cum organizăm acest lucru”, spune Melnis.

Acesta este unul dintre motivele pentru care oficialul încurajează parteneriatele dintre companiile letone și cele ucrainene din industria de apărare.

Producătorii ucraineni au fost obligați să își adapteze activitatea atacurilor rusești. Mykyta Rozhkov, director pentru dezvoltarea afacerilor la producătorul ucrainean de armament Frontline Robotics, spune că unele companii de apărare din statele NATO au cerut deja sfaturi privind dispersarea producției.

Frontline și-a organizat activitatea astfel încât compania să poată continua să funcționeze chiar dacă pierde complet unul dintre amplasamente.

Orice asemenea pierdere rămâne „dureroasă”, spune Rozhkov, însă compania supraviețuiește. Operațiunile sunt concepute astfel încât să poată fi mutate cât mai ușor.

Davyd Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, consideră că amenințarea reprezentată de Rusia pentru Europa este suficient de mare încât companiile NATO să înceapă să își disperseze producția.

Măsurile adoptate de industria ucraineană pot merge și mai departe. Un reprezentant al producătorului ucrainean de drone TechEx a declarat că societatea trebuie să găsească permanent noi metode prin care să își protejeze angajații și capacitatea de producție.

„În fiecare zi ne confruntăm cu un alt nivel de amenințare din partea Rusiei, care încearcă să lovească fabricile”, a explicat acesta.

Compania își schimbă unele locații la fiecare câteva luni pentru a crește nivelul de securitate. Reprezentantul TechEx spune că avertizează și partenerii internaționali că metodele tradiționale de organizare a producției sunt „ușor depășite”.

Ark Robotics, companie ucraineano-estoniană din domeniul tehnologiei militare, produce la rândul său componente diferite în amplasamente separate.

Directorul general al companiei admite că o singură fabrică ar fi mai eficientă din punct de vedere economic, însă ar reprezenta și o țintă mult mai importantă.

Și unele companii europene au început să avertizeze asupra vulnerabilității modelului actual. Producătorul estonian de drone Krattworks, ale cărui aparate sunt folosite de Ucraina, arată că producția într-o singură fabrică ar fi mai ieftină și mai eficientă pentru companiile ucrainene, dar războiul face imposibilă o asemenea abordare.

„În Europa, noi facem asta. Iar când va veni războiul, cred că vom fi pedepsiți”, a declarat Karmo Saar, director de vânzări al companiei.

Srđan Kovačević, directorul general al companiei croate ORQA, consideră la rândul său că sistemele distribuite sunt mai rezistente în fața perturbărilor decât producția centralizată.

Această reziliență vine însă cu dezavantaje economice, deoarece împărțirea producției între mai multe amplasamente poate fi mai costisitoare și mai puțin eficientă.

Letonia încearcă să folosească experiența Ucrainei pentru dezvoltarea propriei industrii de apărare. Melnis a anunțat mai multe acorduri destinate aprofundării cooperării dintre companiile celor două țări.

Ministrul vrea ca firmele letone să combine sistemele ucrainene „dovedite și testate în luptă” cu infrastructura și capacitatea de cercetare disponibile în Letonia.

Experiența acumulată în timpul unui război nu poate fi reprodusă complet într-un mediu obișnuit de cercetare, consideră oficialul.

Melnis remarcă și relația mult mai apropiată dintre producătorii ucraineni și militarii aflați pe front. Companiile pot primi direct informații despre modul în care echipamentele funcționează în luptă și le pot folosi pentru îmbunătățirea produselor.

„Industria militară a stabilit o cooperare foarte strânsă cu forțele armate. Noi nu avem o asemenea experiență”, a spus ministrul leton.

El consideră că descurajarea Rusiei presupune atât dezvoltarea unor capacități militare puternice, cât și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.