Companiile pariază pe investițiile în inteligență artificială. Cheltuielile au crescut cu peste 400% într-un singur an

Cheltuielile companiilor pentru produse bazate pe inteligență artificială au crescut cu 406% în 2026 față de anul precedent, potrivit unei analize. Datele arată că firmele cheltuiesc de peste zece ori mai mult pentru astfel de instrumente decât utilizatorii individuali, iar în România cea mai puternică creștere a fost înregistrată de companiile mijlocii.

Diferența dintre utilizarea inteligenței artificiale în mediul de business și cea în rândul consumatorilor este vizibilă și la nivelul sumelor cheltuite. Companiile au alocat în medie 416 dolari pe utilizator pentru produse și servicii bazate pe inteligență artificială, comparativ cu numai 42 de dolari în cazul consumatorilor individuali.

Investițiile sunt concentrate în special către platforme de productivitate deja consacrate, printre care OpenAI, Anthropic și Cursor.

Microîntreprinderile reprezintă cea mai mare parte a utilizatorilor business ai acestor tehnologii. Ele însumează 77,9% dintre utilizatori și generează 59,7% din totalul cheltuielilor.

Potrivit analizei Revolut Business, firmele foarte mici folosesc inteligența artificială pentru creșterea productivității echipelor și extinderea activității fără a majora numărul de angajați în același ritm.

În România, cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru inteligență artificială a fost înregistrată de companiile mijlocii din segmentul Mid-Market. Sumele alocate au avansat cu 440,2% de la un an la altul.

În cazul companiilor mari, din categoria Enterprise, creșterea a fost de 254,8%, în timp ce întreprinderile mici și mijlocii și-au majorat cheltuielile cu 246,5%.

Microîntreprinderile din România au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 224,4%.

Diferențele sunt importante și în privința sumelor efectiv cheltuite. În iulie 2026, companiile cu între unu și zece angajați au alocat în medie 236 de dolari pentru instrumente de inteligență artificială. În cazul firmelor mijlocii, cu între 51 și 200 de angajați, suma medie a ajuns la 2.031 de dolari.

Datele privind retenția indică și o concentrare a utilizatorilor în jurul câtorva dintre cele mai cunoscute platforme.

OpenAI a înregistrat o rată de retenție de 89,9%, urmată foarte aproape de Anthropic, cu 89,7%. Cursor a ajuns la 85,4%.

În schimb, 31,9% dintre utilizatorii business ai platformelor mai mici au migrat către soluții concurente. Doar 10,1% dintre aceștia au renunțat complet la instrumentele de inteligență artificială monitorizate.

Adopția tehnologiei diferă puternic și în funcție de domeniul în care activează companiile.

Firmele din consultanță, IT și servicii pentru afaceri generează împreună 66,4% din totalul cheltuielilor business pentru inteligență artificială, deși reprezintă numai 25,8% dintre companiile active pe platforma bancară.

Analiza Revolut Business AI Data utilizează date anonimizate și agregate provenite din tranzacțiile realizate prin peste 850.000 de conturi business Revolut la nivel global, în perioada ianuarie 2023 – august 2026.

Cercetarea include atât principalele aplicații de inteligență artificială, cât și infrastructura asociată acestora, inclusiv serviciile cloud bazate pe unități de procesare grafică (GPU) și platformele care furnizează modele de inteligență artificială, monitorizate începând din ianuarie 2024.