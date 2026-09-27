A murit Stela Neagu, soția scriitorului Fănuș Neagu: Odată cu plecarea ei, pleacă o lume întreagă

Stela Neagu, soția scriitorului Fănuș Neagu, a murit. Anunțul a fost făcut duminică de deputatul Ionuț Vulpescu, iar Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a transmis la rândul său un mesaj în care a evocat prietenia de aproape patru decenii cu familia Neagu.

Ionuț Vulpescu a vorbit despre Stela Neagu printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a făcut mai multe trimiteri la opera lui Fănuș Neagu.

„S-a stins din viață doamna Stela Neagu, soția marelui scriitor Fănuș Neagu. De fapt, Stela Neagu a fost soția lui Fănuș Neagu în egală măsură în care Fănuș a fost soțul Stelei”, a scris deputatul.

Acesta a amintit că Stela Neagu a trăit încă 15 ani după moartea scriitorului.

„A stat pe «Scaunul singurătății» 15 ani după moartea lui Fănuș Neagu, iar acum îl însoțește «Dincolo de nisipuri»”, a transmis Ionuț Vulpescu.

El a evocat și casa familiei Neagu de pe strada Ion Mincu, pe care a descris-o drept un loc al prieteniei, valorilor și umorului.

Vulpescu spune că Stela Neagu a rămas până la final un martor al lumii culturale din care a făcut parte Fănuș Neagu.

„Stela Neagu avea o energie din alte timpuri și o poftă de viață care ținea de fapt de literatură”, a scris acesta.

Potrivit deputatului, odată cu dispariția ei, generația literară postbelică pierde unul dintre ultimii săi martori.

„Cu dispariția ei, cea mai bună generație postbelică, generația ’60, își pierde dintre ultimii martori deopotrivă lucizi și idealiști până la capăt”, a transmis Ionuț Vulpescu, care a adresat condoleanțe Anitei și lui Cornel.

Un mesaj amplu a transmis și Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Acesta povestește că a cunoscut-o pe Stela Neagu în 1987, iar ulterior s-a împrietenit cu Anita. Relația dintre familii avea să continue timp de aproape patru decenii.

„O casă deschisă, cea mai deschisă casă pe care am cunoscut-o”, a descris Luca Niculescu locuința familiei Neagu.

El o evocă pe Stela Neagu drept „o personalitate extrem de puternică, tonică, bine dispusă, amuzantă, zâmbitoare”, care păstrase numeroase amintiri despre lumea literară românească.

Luca Niculescu spune că putea să o asculte ore întregi pe Stela Neagu vorbind despre scriitorii și artiștii pe care îi cunoscuse. Printre numele evocate se aflau Ion Băieșu, Marin Preda, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Florin Pucă, Teodor Pîcă, Tudor George și Constantin Piliuță.

Stela Neagu își amintea, potrivit acestuia, geneza unor opere, povești din viețile personale ale scriitorilor, întâmplări din casele de creație, de la Vila Scriitorilor din Neptun sau de la Cumpătu, dar și conflictele și împăcările dintre artiști.

Niculescu își amintește și numeroasele duminici petrecute în casa familiei Neagu, întâlniri care începeau la prânz și se puteau prelungi până târziu.

După moartea lui Fănuș Neagu, în urmă cu 15 ani, Stela Neagu a rămas, în descrierea acestuia, persoana care anima întâlnirile familiei și prietenilor prin poveștile și energia sa.