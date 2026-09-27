Alertă MAE pentru românii care merg în Sicilia. Erupția vulcanului Etna continuă, iar zborurile de la Catania sunt suspendate

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Sicilia că erupția vulcanului Etna continuă, iar traficul aerian este perturbat.

Autoritățile italiene au prelungit suspendarea zborurilor de pe Aeroportul din Catania până luni, la ora 00:00. Potrivit MAE, reluarea operațiunilor aeriene depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteorologice.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să se informeze cu privire la situația existentă înainte de începerea călătoriei și să respecte cu strictețe recomandările autorităților locale.

De asemenea, MAE le recomandă să evite deplasările și excursiile în zona vulcanului Etna și să urmărească actualizările publicate de Departamentul Protecției Civile italiene și de regiunea Sicilia.

Informațiile sunt disponibile pe pagina de internet a Departamentului Protecției Civile din Sicilia.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Catania, respectiv +39 095 537 909 și +39 095 536 139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială și cu caracter de urgență au la dispoziție și linii telefonice de urgență ale consulatelor României, în funcție de regiunea în care se află.

Pentru regiunea Roma, poate fi contactat Consulatul General al României la Roma, la numărul +39 345.147.3935.

În Milano, numărul de urgență al Consulatului General al României la Milano este +39 366.108.1444.

Pentru Bologna, poate fi contactat Consulatul General al României la Bologna, la numărul +39 324.803.5171.

În Torino, numărul de urgență al Consulatului General al României la Torino este +39 338.756.8134.

Pentru Trieste, Consulatul General al României la Trieste poate fi contactat la numărul +39 340.882.1688.

În Bari, numărul de urgență al Consulatului General al României la Bari este +39 334.604.2299.

Pentru Sicilia, Consulatul României la Catania poate fi contactat la numărul de urgență +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, totodată, consultarea paginilor web ale instituției și ale reprezentanțelor diplomatice ale României din Italia.

Românii pot consulta paginile roma.mae.ro, catania.mae.ro și mae.ro pentru informații suplimentare.

MAE reamintește și faptul că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie. Aplicația poate fi accesată atât pentru dispozitivele Apple, cât și pentru cele Android.