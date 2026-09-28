UE avertizează asupra riscului unei noi crize a prețurilor la energie. Statele membre, îndemnate să reducă consumul

Uniunea Europeană le cere statelor membre să se pregătească pentru posibile noi presiuni asupra prețurilor la energie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a transmis guvernelor că trebuie analizate inclusiv măsuri pentru reducerea consumului de gaze și electricitate, în timp ce depozitele de gaze ar trebui alimentate înaintea sezonului rece, potrivit Bloomberg.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor Energiei din cele 27 de state membre, Dan Jorgensen atrage atenția că dependența Uniunii Europene de importurile de combustibili fosili o face vulnerabilă la fluctuațiile puternice de pe piețele energetice.

Comisarul le cere guvernelor să ia măsuri de pregătire înainte de venirea iernii.

„Ne confruntăm cu o criză a preţurilor corelată cu o criză a aprovizionării”, a scris Jorgensen în documentul consultat de Bloomberg.

Avertismentul vine în condițiile în care cotațiile de referință ale gazelor naturale din Europa s-au dublat de la declanșarea războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie. La începutul acestei luni, acestea au urcat la cel mai ridicat nivel înregistrat de la finalul anului 2022.

Situația stocurilor reprezintă o altă sursă de îngrijorare. Conflictul din Orientul Mijlociu a împins prețurile în sus și a făcut mai costisitoare cumpărarea și depozitarea gazelor în timpul verii.

În prezent, facilitățile de stocare din UE sunt umplute în proporție de puțin peste 70%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe citate de Bloomberg. Nivelul este sensibil mai redus decât media sezonieră de 86% înregistrată în această perioadă a anului.

Creșterea prețurilor gazelor pune presiune atât asupra companiilor europene, care reclamă efectele asupra competitivității, cât și asupra populației, confruntată cu facturi mai mari la energie.

Dan Jorgensen le-a recomandat statelor membre să folosească flexibilitatea prevăzută de Regulamentul privind stocarea gazelor. Astfel, ținta de umplere ar putea fi redusă la 80%, măsură care ar diminua presiunea asupra prețurilor și costurile necesare refacerii rezervelor.

În același timp, comisarul european consideră că statele ar trebui să ia în calcul și măsuri suplimentare pentru stimularea injectării gazelor în depozite sau pentru reducerea consumului.

„Cu toate acestea, acolo unde este cazul, vă invit să luaţi în considerare adoptarea sau continuarea unor măsuri care să susţină injectarea gazelor sau să reducă cererea de gaze şi electricitate atât timp cât este necesar”, se arată în scrisoarea trimisă de Jorgensen.

Printre soluțiile menționate de comisar se află limitarea temperaturilor din clădirile publice și interzicerea utilizării sistemelor de încălzire pentru spațiile exterioare.

O altă variantă este reducerea consumului de electricitate prin stingerea iluminatului public considerat neesențial.

Actualele reguli europene permit statelor membre o abatere de 10 puncte procentuale de la obiectivul de umplere în proporție de 90% a depozitelor de gaze înaintea sezonului de încălzire.

În cazul în care condițiile de pe piață sunt nefavorabile, poate fi utilizată și o flexibilitate suplimentară de cinci puncte procentuale.