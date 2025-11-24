Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au pe ordinea de zi stabilirea admisibilității rechizitoriului întocmit de Parchetul General împotriva lui Călin Georgescu. Instanța va decide dacă probele prezentate de procurori sunt suficiente pentru începerea procesului pe fond sau dacă dosarul va fi retrimis anchetatorilor pentru completări.

Potrivit procurorilor, Georgescu ar fi promovat în mod repetat, în spațiul public și în mediul online, idei, simboluri și mesaje asociate legionarismului, atât înainte de campania electorală, cât și în timpul acesteia. Acuzațiile includ promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime împotriva umanității, ceea ce, în viziunea anchetatorilor, ar constitui propagandă fascistă.

La termenul din 11 noiembrie, avocații lui Călin Georgescu au cerut instanței să nu înceapă judecata, argumentând că dosarul ar conține probe incomplete sau insuficiente. Apărarea a solicitat returnarea rechizitoriului la Parchetul General, invocând lipsa fundamentării acuzațiilor.

Reprezentantul Ministerului Public a prezentat însă în sala de judecată o serie de materiale care, în interpretarea acuzării, ar demonstra că fostul candidat a susținut în mod constant ideologii și atitudini specifice Mișcării Legionare. Procurorii susțin că aceste manifestări au caracter public și constant, fiind documentate în mai multe intervenții și declarații ale lui Georgescu.

După dezbaterile din 11 noiembrie, completul de judecată și-a rezervat aproape două săptămâni pentru analizarea cererilor și probelor. Astăzi, magistrații urmează să anunțe dacă dosarul intră în faza de judecată pe fond – pas care ar declanșa formal procesul împotriva lui Georgescu.

Surse judiciare arată că, indiferent de decizia de astăzi, fostul candidat mai are și alte dosare aflate pe rol, unele dintre ele fiind deja trimise în instanță.

Pronunțarea vine la exact un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, scrutin marcat de controverse, polarizare politică și acuzații de interferență externă. Campania lui Călin Georgescu a fost intens criticată pentru retorica pro-rusă și pentru referințele istorice controversate, aspecte care au intrat ulterior în atenția procurorilor.

Decizia de astăzi poate avea implicații majore atât juridice, cât și politice, punând în fața instanței un caz care a generat reacții puternice în societate.