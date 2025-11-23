Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost apelată de YouTuberul „Jepcar NCH”, care s-a prezentat drept angajat al unui operator de telefonie.

În conversație, acesta a întrebat-o dacă este mulțumită de serviciile companiei, menționând că a avut niște probleme la început, anul trecut, dar acum funcționează bine.

„Am avut niște probleme la început, anul trecut, dar văd că acum funcționează bine.”

Jepcar NCH a continuat explicând că apelul face parte dintr-o campanie de fidelizare și i-a propus o ofertă de portare a numărului.

Cristela Georgescu a tratat discuția ca una autentică și i-a cerut să trimită detaliile pe e-mail. La un moment dat, ea l-a întrebat dacă „Pavel este numele mic sau mare”, iar bărbatul i-a răspuns că este numele lui de familie, moment în care aceasta a spus că nu a mai întâlnit până acum un astfel de nume. Conversația s-a încheiat politicos, cu mulțumirile ei.

Într-un mesaj recent, Cristela Georgescu vorbea despre sistemul de învățământ și felul în care competiția poate afecta evoluția copiilor. Ea considera că școala nu ar trebui să se concentreze pe acumulare mecanică, ci pe crearea unui spațiu în care copilul învață să fie atent la sine, la cei din jur și la detaliile importante din viața de zi cu zi.

În viziunea ei, competiția este un stimul periculos, pentru că limitează adevăratul potențial al copiilor. Explica diferența dintre inspirație și competiție, spunând că inspirația determină dorința reală de a progresa, în timp ce competiția generează tensiune, ciudă și nevoia permanentă de validare.

Ea relata că această mentalitate competitivă i-a influențat copilăria, adolescența și viața profesională, iar maternitatea a ajutat-o să depășească tiparele pe care le considera dăunătoare.

Cristela Georgescu afirma că actualul sistem educațional obligă copiii să se compare constant unii cu alții, ceea ce poate duce la traume emoționale și intelectuale. Ea considera că educația autentică trebuie să încurajeze bucuria învățării și curiozitatea.