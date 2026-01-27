În jurul orei 11:00, Călin Georgescu a ajuns la Poliția Buftea, unde semnează controlul judiciar în fiecare zi de marți. După finalizarea procedurilor, el a fost așteptat să susțină o declarație publică.

În discursul său, Georgescu a transmis un mesaj legat de adevăr, frică, responsabilitate și unitate, evidențiind importanța comunității și credinței în contextul situației din România.

„Mulțumesc tuturor că sunt prezenți astăzi aici, ca de altfel și sâmbătă la Unirea Pricipatelor. Înainte de orice îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună. Săptămâna trecută am vorbit despre adevăr și frică și de faptul că fiecare dintre noi este responsabil să aleagă adevărul, adevărul înainte de toate, adevărul până la capăt. Astăzi am să vă spun un lucru simplu, dar foarte important. Suntem mulți, foarte mulți răspândiți discret, cu demnitate și suntem mai mulți decât credem. O comunitate de conștiință și asta schimbă situația mai mult decât pare. Datorită acestui fapt, România încă respiră. Pentru că frica ne izolează și credința ne unește. România nu mai suferă doar de politică, ci suferă uman”, a transmis Călin Georgescu la începutul discursului.

Liderul suveranist a criticat autoritățile pentru faptul că, timp de un an, nu au demonstrat nimic în legătură cu anularea alegerilor, ridicând întrebarea privind temeiul acestei decizii. Georgescu a subliniat că întrebarea sa este una fundamental democratică, fără a fi extremistă, și a făcut o observație la adresa întregului sistem și clasei politice.

„Acum în acest cadru, am și eu o întrebare: Pe ce bază s-au anulat alegerile dacă voi nu ați fost în stare să demonstrați nimic clar de un an de zile. Și nu este o întrebare extremistă. Este o întrebare fundamental democratică. Eu personal nu am nevoie să demonstrez nimic, dar am o mențiune față de întreg sistemul și față de toată clasa politică, subliniez, toată clasa politcă. Cei care cred că au câștigat făcând rău, foarte mare rău poporului român sau mimând binele, nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor și vrerea lui Dumnezeu”, a mai spus Georgescu.

De asemenea, fostul candidat la președinție a comentat tragedia recentă din județul Timiș, unde un copil de 15 ani a fost ucis de colegii săi, atribuind responsabilitatea „politicului fără suflet”.

El a subliniat că România se confruntă nu doar cu probleme politice, ci și cu o suferință umană profundă. Georgescu a arătat că violența copiilor nu apare din senin, ci din lipsa reperelor morale, iar crima recentă evidențiază această realitate dureroasă.

Incidentul a avut loc într-o comună din Timiș, unde adolescentul a fost bătut, înjunghiat și i s-a încercat incendierea cadavrului. Corpul a fost apoi îngropat, iar a doua zi agresorii au mers la școală ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„România nu mai suferă doar de politic, ci suferă uman. Spun asta pentru că, acum foarte scurt timp, câteva zile, un copil a murit ucis de alți copii. Asta arată unde am ajuns ca oameni, fără Dumnezeu. Este mai mult decât o tragedie, este o rană adâncă în sufletul acestei societăți, este o criză de sens a familiei și a țării deopotrivă. Pentru că, vedeți, copiii nu devin violenți din senin, ci când cresc fără repere morale, iar la rădăcina multor rele, desigur, stă politicul fără suflet. Răul prinde putere acolo unde ne pierdem credința”, a declarat Georgescu, la ieșirea din sediul poliției.

Ancheta arată că această crimă a fost planificată în detaliu cu aproximativ o lună înainte, motivul fiind răzbunarea. Cei trei responsabili sunt doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani, iar un tânăr de 21 de ani, care a descoperit accidental crima, i-a ajutat pe aceștia să ascundă cadavrul în loc să anunțe poliția.

Potrivit surselor Antena 3, copilul de 13 ani a fost mutat duminică seara din casa bunicilor într-un centru al Protecției Copilului, împreună cu mama sa. El ar fi dependent de droguri și a început un program de dezintoxicare, motiv pentru care nu a participat astăzi la cursurile online, așa cum ar fi trebuit.

La finalul apariției publice, Călin Georgescu și-a salutat susținătorii, primind în continuare sprijinul celor prezenți.