Marți, Călin Georgescu s-a prezentat la secția de Poliție din Buftea pentru procedura de semnare a controlului judiciar, măsură dispusă de magistrați în contextul dosarelor penale în care este vizat. Susținătorii acestuia au venit în număr considerabil în fața secției, în ciuda frigului, afișând mesaje de solidaritate.

După finalizarea formalităților, Georgescu le-a adresat câteva cuvinte celor prezenți:

„Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne ține împreună. Săptămâna trecută spuneam că nu suntem singuri.

Nu trebuie să ne lăsăm conduși de ură și de frică.

Știu că mulți dintre noi simțim același lucru. Purtăm în noi oboseală adâncă și grea. Nu sunteți slabi deloc, sunteți ținuți într-o stare de amăgire prelungită. Trebuie să ne trezească și să înțelegem că nu trebuie să vă fie frică. Trezirea în conștiință este simplă. Ți se cere responsabilitate personală. Să nu mai minți și să te lași mințit.

Aceste lucruri simple sunt începutul marii renașteri. Suntem aici, oricunde ne-am afla.

Ne vedem și sâmbătă, pe 24 ianuarie. La ora 12 voi depune o coroană la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol. Vă invit să cinstim memoria înaintașilor”, a spus Călin Georgescu la ieșirea din sediul poliției.

Controlul judiciar în cazul lui Georgescu a fost instituit pentru prima dată în ianuarie 2025, în contextul suspendării scrutinului prezidențial înaintea turului al doilea. Este vorba despre o măsură preventivă care limitează deplasările și impune prezența periodică la secția de poliție.

Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, este programată o nouă etapă din procedura de cameră preliminară în cel de-al doilea dosar penal în care liderul suveranist este inculpat. Procurorii au dispus anul trecut trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și a altor 20 de persoane.

În cauză, Georgescu este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțin că acesta ar fi încercat, împreună cu alte persoane, să organizeze o „lovitură de stat” în urma unor întâlniri desfășurate la Ciolpani. Dosarul se află în fază de procedură și urmează să fie analizat de instanță.

Mesaj cu încărcătură simbolică din partea lui Călin Georgescu, care vorbește despre unitate în pragul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Într-o postare publică pe Facebook, acesta a transmis un „apel național” și a subliniat că „Unirea se face prin unire!”, îndemnându-și simpatizanții să participe la un moment comemorativ pe 24 ianuarie.

Georgescu a precizat că în ziua comemorării Micii Uniri va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, la ora 12:00, subliniind importanța celebrării în spirit de respect și smerenie. „Unirea se face prin unire” și memoria românească trebuie onorată „în liniște și demnitate”, a scris acesta în mesajul său.

Fostul candidat a vorbit și despre rolul istoric al lui Alexandru Ioan Cuza, pe care l-a numit „început al României, cel care a făcut din Unire un stat”. Georgescu a amintit totodată că înainte de dubla alegere din 24 ianuarie 1859, Cuza a fost găzduit în apropierea actualului Parc Carol I, în casa lui Dimitrie Alexandru Bosianu, „un om al generației Unirii”.