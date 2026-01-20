Nicolae Voiculeț acuză „statul paralel” de atacuri coordonate și cere reluarea alegerilor din decembrie 2024, anunțând mobilizare masivă în stradă
Maestrul Nicolae Voiculeț a publicat, duminică și luni, două mesaje ample pe contul său de Facebook, în care lansează acuzații dure la adresa a ceea ce numește „statul paralel” și își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care îl descrie drept victima unei persecuții politice.
În postarea de luni, 19 ianuarie, artistul afirmă că atacurile online la adresa sa și a lui Călin Georgescu ar fi semnul „disperării unui sistem” aflat în declin. Voiculeț susține că insultele, conturile false și hărțuirea constantă nu fac decât să întărească opoziția față de acest sistem și să confirme, în opinia sa, teama față de un lider „care nu se vinde, nu se cumpără și nu îngenunchează”.
Celebrul interpret la nai vorbește despre pierderea încrederii populației în instituții, în justiție și în procesul electoral, acuzând manipularea și lipsa de legitimitate. Mesajul se încheie cu un apel ferm la mobilizare civică și la reluarea alegerilor din decembrie 2024, precum și cu un îndemn la proteste de stradă.
„Dragi prieteni, dragi români cu coloană vertebrală, și voi, trolli plătiți de la o anumită “S” și restul armatei invizibile a statului paralel, vă scriu azi nu ca să vă conving – știu că minciuna voastră e plătită cu bani grei și cu frica de a pierde ciolanul – ci ca să vă spun clar și să sparg liniștea falsă: coborâți la un nivel de calitate nemaiîntâlnit, chiar și pentru voi.
Atacurile voastre asupra mea și asupra lui Călin Georgescu arată disperarea unui sistem care știe că i-a sunat ceasul. Când singurele arme rămase sunt insultele ieftine, conturile false, manipulările ieftine și hărțuirea non-stop, înseamnă că adevărul a început să vă roadă din interior ca un acid.
Voi credeți că ne speriați? Că ne obosiți? Că ne faceți să tăcem? Greșiți grav. Fiecare înjurătură, fiecare comentariu ordinar, fiecare încercare de denigrare nu face decât să ne întărească. Fiecare atac la adresa lui Călin – omul care a câștigat în sufletul tuturor românilor adevărați – arată cât de mult vă e frică de un lider care nu se vinde, nu se cumpără și nu îngenunchează.
Statul paralel? Asta sunteți voi acum: niște capete tăiate care încă se mai zbate, dar sângele se scurge. Infinite capete?
Poate. Dar toate putrede. România adevărată – cea care muncește, care suferă, care își iubește Țara – nu mai crede în voi. Nu mai crede în minciunile voastre sofisticate. Nu mai crede în justiția voastră selectivă. Nu mai crede în alegerile voastre furate și în aresturile la domiciliu mascate. Continuați să loviți. Continuați să vă agitați în cloaca voastră virtuală. Cu fiecare lovitură josnică pe care o dați, poporul vede mai clar cine sunteți și ce apărați.
Eu și Călin Georgescu? Vom continua să vorbim. Vom continua să chemăm la trezire. Vom continua să cerem dreptate și reluarea alegerilor din decembrie 2024. Pentru că noi nu suntem aici pentru like-uri sau pentru ciolane. Suntem aici pentru România care s-a trezit. Cu sau fără aprobarea voastră.
Vom ieși în stradă masiv! Trăiască poporul român liber! Libertate pentru Călin Georgescu! Jos statul paralel și slugile lui! Cu sunetul naiul sus și cu inima și mai sus, Nicolae Voiculeț”, este mesajul său.
Nicolae Voiculeț denunță persecuția politică împotriva lui Călin Georgescu și solicită reluarea alegerilor din 2024 și eliminarea abuzurilor fiscale
Cu o zi înainte, duminică, 18 ianuarie, Nicolae Voiculeț a publicat un text în aceeași notă critică, descriind sistemul politic actual drept „putred” și „represiv”. El afirmă că Călin Georgescu, pe care îl numește câștigător al primului tur al alegerilor din 2024, ar fi supus arestului la domiciliu, anchetelor și expunerii publice fără probe, nu pentru fapte concrete, ci pentru valorile pe care le reprezintă. În același mesaj, Voiculeț extinde criticile asupra politicilor fiscale, pe care le consideră excesive și menite să descurajeze orice formă de revoltă civică, precum și asupra stării educației, sănătății și infrastructurii.
Autorul postărilor susține că anularea voturilor, presiunea fiscală și stigmatizarea unor valori precum suveranitatea, credința și demnitatea națională ar face parte dintr-un mecanism de control. El face apel la mobilizare fără afiliere politică și formulează trei cerințe principale: încetarea persecuției politice împotriva lui Călin Georgescu, reluarea alegerilor din 2024 „cu reguli corecte” și eliminarea abuzurilor fiscale.
Prin aceste mesaje consecutive, Nicolae Voiculeț își consolidează poziția publică de contestare a actualului sistem politic și administrativ, mizând pe un discurs puternic, emoțional și mobilizator, adresat direct celor pe care îi consideră „românii treziți”.
„Sistemul acesta putred, un monstru cu capete infinite, ne ține captivi de peste un an. Un sistem care nu mai convinge, doar constrânge. Care nu mai guvernează, doar pedepsește. Călin Georgescu, câștigătorul primului tur din 2024, este ținut în arest la domiciliu, hărțuit, anchetat, expus public fără nicio probă. Niciuna. Doar manipulare, suspiciuni aruncate, dosare umflate, presiune și intimidare. Nu pentru ce a făcut — ci pentru ce reprezintă. Și nu e singurul. Oricine vorbește despre suveranitate, credință, familie, demnitate națională este împins spre margine, stigmatizat, redus la tăcere.
De ce? Pentru că adevărul îi arde. Pentru că trebuie să dea socoteală pentru sutele de miliarde pe care le au în contul externe. Pentru că un popor trezit este cel mai mare pericol pentru un sistem vândut și corupt. Au anulat peste șase milioane de voturi printr-un abuz administrativ. Au transformat România într-un stat de presiune fiscală: taxe sufocante, impozite fără sens, controale permanente, monitorizare obsesivă. Nu pentru dezvoltare. Ci pentru înfricoșare. Pentru obediență. Pentru descurajarea oricărei revolte civice. Copiii noștri cresc într-o țară unde votul a devenit o formalitate, credința e etichetată drept „derapaj”, iar demnitatea e sancționată penal. Școli ideologizate, spitale transformate în lagăre, infrastructură în ruină, facturi umflate, speranță subțiată zilnic.
O trădare administrată fără milă și fără scumpule de câțiva șarlatani care au pus mâna pe țară. Și totuși… monstrul acesta se hrănește din tăcere. Crește din indiferență. Se întărește din frica multora dintre noi. De aceea spun limpede: Mobilizați-vă! Ieșiți în stradă hotărât. Cu adevăr și cu demnitate și fără culoare politică. Pentru că ei toți în spatele ușilor închise luptă împotriva noastră.
Cerem clar 3 lucruri: Încetarea persecuției politice împotriva lui Călin Georgescu și respectarea drepturilor fundamentale. Reluarea alegerilor din 2024, cu reguli corecte și voință populară constituțională. Eliminarea abuzurilor fiscale. Istoria nu e scrisă de cei care așteaptă, ci de cei care au credință și curaj. România este și va fi un neam viu, nu o anexă fiscală. Nu este un laborator social și o națiune de supuși. Duminică binecuvântată și conștiință vie”, este mesajul său de duminică.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.