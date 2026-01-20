Maestrul Nicolae Voiculeț a publicat, duminică și luni, două mesaje ample pe contul său de Facebook, în care lansează acuzații dure la adresa a ceea ce numește „statul paralel” și își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu, pe care îl descrie drept victima unei persecuții politice.

În postarea de luni, 19 ianuarie, artistul afirmă că atacurile online la adresa sa și a lui Călin Georgescu ar fi semnul „disperării unui sistem” aflat în declin. Voiculeț susține că insultele, conturile false și hărțuirea constantă nu fac decât să întărească opoziția față de acest sistem și să confirme, în opinia sa, teama față de un lider „care nu se vinde, nu se cumpără și nu îngenunchează”.

Celebrul interpret la nai vorbește despre pierderea încrederii populației în instituții, în justiție și în procesul electoral, acuzând manipularea și lipsa de legitimitate. Mesajul se încheie cu un apel ferm la mobilizare civică și la reluarea alegerilor din decembrie 2024, precum și cu un îndemn la proteste de stradă.

„Dragi prieteni, dragi români cu coloană vertebrală, și voi, trolli plătiți de la o anumită “S” și restul armatei invizibile a statului paralel, vă scriu azi nu ca să vă conving – știu că minciuna voastră e plătită cu bani grei și cu frica de a pierde ciolanul – ci ca să vă spun clar și să sparg liniștea falsă: coborâți la un nivel de calitate nemaiîntâlnit, chiar și pentru voi. Atacurile voastre asupra mea și asupra lui Călin Georgescu arată disperarea unui sistem care știe că i-a sunat ceasul. Când singurele arme rămase sunt insultele ieftine, conturile false, manipulările ieftine și hărțuirea non-stop, înseamnă că adevărul a început să vă roadă din interior ca un acid. Voi credeți că ne speriați? Că ne obosiți? Că ne faceți să tăcem? Greșiți grav. Fiecare înjurătură, fiecare comentariu ordinar, fiecare încercare de denigrare nu face decât să ne întărească. Fiecare atac la adresa lui Călin – omul care a câștigat în sufletul tuturor românilor adevărați – arată cât de mult vă e frică de un lider care nu se vinde, nu se cumpără și nu îngenunchează. Statul paralel? Asta sunteți voi acum: niște capete tăiate care încă se mai zbate, dar sângele se scurge. Infinite capete? Poate. Dar toate putrede. România adevărată – cea care muncește, care suferă, care își iubește Țara – nu mai crede în voi. Nu mai crede în minciunile voastre sofisticate. Nu mai crede în justiția voastră selectivă. Nu mai crede în alegerile voastre furate și în aresturile la domiciliu mascate. Continuați să loviți. Continuați să vă agitați în cloaca voastră virtuală. Cu fiecare lovitură josnică pe care o dați, poporul vede mai clar cine sunteți și ce apărați. Eu și Călin Georgescu? Vom continua să vorbim. Vom continua să chemăm la trezire. Vom continua să cerem dreptate și reluarea alegerilor din decembrie 2024. Pentru că noi nu suntem aici pentru like-uri sau pentru ciolane. Suntem aici pentru România care s-a trezit. Cu sau fără aprobarea voastră. Vom ieși în stradă masiv! Trăiască poporul român liber! Libertate pentru Călin Georgescu! Jos statul paralel și slugile lui! Cu sunetul naiul sus și cu inima și mai sus, Nicolae Voiculeț”, este mesajul său.

Cu o zi înainte, duminică, 18 ianuarie, Nicolae Voiculeț a publicat un text în aceeași notă critică, descriind sistemul politic actual drept „putred” și „represiv”. El afirmă că Călin Georgescu, pe care îl numește câștigător al primului tur al alegerilor din 2024, ar fi supus arestului la domiciliu, anchetelor și expunerii publice fără probe, nu pentru fapte concrete, ci pentru valorile pe care le reprezintă. În același mesaj, Voiculeț extinde criticile asupra politicilor fiscale, pe care le consideră excesive și menite să descurajeze orice formă de revoltă civică, precum și asupra stării educației, sănătății și infrastructurii.

Autorul postărilor susține că anularea voturilor, presiunea fiscală și stigmatizarea unor valori precum suveranitatea, credința și demnitatea națională ar face parte dintr-un mecanism de control. El face apel la mobilizare fără afiliere politică și formulează trei cerințe principale: încetarea persecuției politice împotriva lui Călin Georgescu, reluarea alegerilor din 2024 „cu reguli corecte” și eliminarea abuzurilor fiscale.

Prin aceste mesaje consecutive, Nicolae Voiculeț își consolidează poziția publică de contestare a actualului sistem politic și administrativ, mizând pe un discurs puternic, emoțional și mobilizator, adresat direct celor pe care îi consideră „românii treziți”.