Cei trei au contestat prelungirea mandatelor de arestare, cerând înlocuirea acestora cu măsuri mai blânde, însă judecătorii Instanței Supreme au respins solicitările. Hotărârea închide această etapă procedurală, într-un dosar care a atras atenția opiniei publice prin natura acuzațiilor și prin profilul inculpaților.

Horațiu Potra — prezentat în multe materiale media drept „mercenar” pentru activitatea sa anterioară în zone de conflict — a fost singurul dintre inculpați pentru care s-a dispus arestul preventiv, în timp ce fiul și nepotul său au primit arest la domiciliu.

În fața instanței, cei trei au susținut că procedura de extrădare din Dubai a fost una voluntară și rapidă, tocmai pentru a evita tergiversări.

Potrivit cererii depuse, „extrădarea lor din Dubai s-a făcut voluntar, ca urmare a acceptării de către ei a procedurii simplificate de extrădare”.

Ei au explicat că, „în caz contrar, procedura ar fi durat foarte mult, fie extrădarea nu ar fi avut loc, având în vedere statutul de rezident al lui Potra în Dubai, dar și afacerile pe care acesta le desfășura acolo de mai mult timp”.

În plus, Horațiu Potra a subliniat diferențele de tratament față de ceilalți inculpați: el a arătat că ei „sunt singurii arestați preventiv în dosarul în care 22 de persoane în frunte cu fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, au fost trimise în judecată pentru acțiuni de răsturnare a ordinii constituționale”, în timp ce „toate celelalte persoane fie nu au măsuri preventive în acest dosar, fie se află în libertate sub control judiciar”.

Pe baza acestor argumente, Potra a solicitat eliberarea din arest preventiv, iar rudele sale — ridicarea arestului la domiciliu.

Înainte ca instanța să emită mandatele de arestare în lipsă, Horațiu Potra a părăsit România împreună cu fiul și nepotul său. Localizarea lor a durat mai multe luni, fiind implicate structuri de cooperare internațională de poliție, în condițiile în care Potra avea statut de rezident în Dubai și derula acolo activități economice.

Transferul în România a fost posibil abia după ce cei trei au acceptat procedura simplificată de extrădare, fapt pe care l-au invocat ulterior în fața instanței ca argument pentru relaxarea măsurilor preventive.

Dosarul în care este inculpat Horațiu Potra vizează presupuse acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale din România. Printre inculpați se află și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, alături de alte 20 de persoane.

În această fază, instanța trebuie să verifice legalitatea și temeinicia actului de sesizare înainte ca procesul propriu-zis să înceapă. Surse judiciare au precizat că în această săptămână urmează analizarea documentelor trimise de Parchetul General, o etapă obligatorie înainte de stabilirea primului termen de fond.