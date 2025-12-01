Ministerul Apărării Naţionale organizează în Bucureşti o serie amplă de evenimente dedicate Zilei Naţionale a României. Manifestările încep la ora 9:00, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, unde va avea loc o ceremonie militară şi religioasă de depuneri de coroane şi jerbe de flori, în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de luptă pentru idealurile naţionale.

Parada Militară Naţională este programată pentru ora 11:00, în Piaţa Arcul de Triumf. La defilare vor participa 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Aceştia vor prezenta 220 de mijloace tehnice (60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave.

Alături de militarii români vor defila şi 240 de militari străini din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi din structurile NATO aflate pe teritoriul României.

După încheierea ceremoniei oficiale, vizitatorii vor putea vedea expoziţia de tehnică militară amplasată în zona Arcului de Triumf, deschisă până la ora 14:30.

Evenimentele din Bucureşti se vor încheia cu tradiţionala retragere cu torţe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de la ora 19:00, pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenţei – Bd. Eroilor Sanitari – str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu – Şos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. Gl. Paul Teodorescu – Bd. Timişoara – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

La Alba Iulia, programul începe la ora 13:15, cu o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”. De la ora 14:00, va avea loc defilarea militară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, cu participarea a peste 1.000 de militari şi specialişti din MApN, MAI, Muzeul Naţional al Unirii, Crucea Roşie Română – filiala Alba Iulia, Asociaţia Militarilor Veterani şi Veterenilor cu Dizabilităţi, Asociaţia de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” şi grupul „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinţi. Din dispozitiv vor face parte şi militari polonezi din structurile aliate ale Brigăzii Multinaţionale Sud-Est.

Drapelul naţional va fi arborat luni în toate instituţiile militare din ţară, iar la bordul navelor maritime şi fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz. Militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor marca, de asemenea, Ziua Naţională prin ceremonii şi activităţi dedicate.

Aproape un milion de lei va fi costul Zilei Naţionale organizate anul acesta la Alba Iulia. La începutul lunii noiembrie, Guvernul a aprobat alocarea a 900.000 de lei din fondul de rezervă bugetară pentru evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie: 506.000 de lei vor merge către Primăria Alba Iulia, iar 394.000 de lei către Consiliul Judeţean Alba.

Vedetele curentului suveranist vor fi prezente la Alba Iulia de 1 Decembrie. AUR și-a programat Congresul în orașul Marii Uniri, iar SOS România pregătește, la rândul său, un eveniment. Lidia Vadim Tudor a anunțat pe rețelele sociale momentul plecării spre Alba Iulia, în timp ce Oana Zăvoranu le-a transmis fanilor că va fi în orașul-simbol „pentru a-și onora țara, momentan acaparată de dușmani”.

Călin Georgescu a anunțat și el că va petrece Ziua Națională la Alba Iulia, la Monumentul Unirii din cetatea Alba Carolina, unde își invită susținătorii „cu inimă deschisă, cu dor și cu drag”.

Deși se declară uniți în idealul suveranist, AUR, SOS și Călin Georgescu par mai dezbinați ca oricând. Inițial, un apropiat al lui Georgescu anunțase că acesta va fi prezent la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan, însă cu câteva zile înainte de sărbătoare, el a precizat că „din motive organizatorice” locul întâlnirii se mută la Monumentul Unirii.

Traseul inițial al lui Georgescu includea și Marșul Unirii organizat de George Simion, însă asociația acestuia nu a dorit ca evenimentele să se desfășoare împreună. Drept urmare, autoritățile au relocat evenimentul lui Georgescu la Monumentul Unirii, unde a primit autorizație pentru intervalul 8:00–11:00.

La Alba Iulia este așteptat și premierul Ilie Bolojan, iar mulți se așteaptă ca suveraniștii să-și manifeste zgomotos dezaprobarea față de măsurile adoptate de acesta. De altfel, primele semne au apărut deja: la o ceremonie de depunere de coroane desfășurată duminică, s-au auzit huiduieli în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan.

Cu ocazia Zilei Naţionale, preşedintele Nicuşor Dan a acordat o singură distincţie, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler fiind conferit veteranului de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu.

”Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, scrie preşedintele pe X. ”Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, precizează Nicuşor Dan.

Președintele României accentuează că suntem și vom rămâne obligați să cinstim pe cei care și-au apărat, cu prețul vieții, idealurile noastre de libertate, iar datorită sacrificiului lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană.