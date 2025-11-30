Liderul AUR, reales duminică președinte al formațiunii, a transmis în discursul susținut la congres că anul 2026 poate aduce evoluții extreme pentru el și pentru partid. Simion a vorbit despre presiuni politice și despre ceea ce numește „sistemul represiv”.

„Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: de la a fi arestat de către sistemul represiv de la care te poți aștepta la orice până la a forma o guvernare pentru românii care au atâta nevoie de un stat care să lucrează pentru ei, nu contra lor”, a declarat George Simion.

Afirmația a generat reacții în rândul susținătorilor, fiind unul dintre cele mai controversate momente ale evenimentului.

Reuniunea AUR a avut loc la Alba Iulia, un loc cu simbolistică pentru formațiune, la șase ani de la apariția partidului pe scena politică. Evenimentul a oficializat și componența conducerii pentru următorii ani.

În cadrul congresului:

-Dan Dungaciu a fost ales prim-vicepreședinte,

-Petrișor Peiu a preluat funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere al partidului.

Cele două numiri consolidează structura de conducere în jurul lui George Simion, în perspectiva anului electoral 2026.

Ambele numiri întăresc zona de expertiză a formațiunii, Dungaciu fiind cunoscut pentru analizele geopolitice, iar Peiu pentru pozițiile sale economice și politice. Prezența lor în structura de conducere semnalează intenția AUR de a-și consolida profilul ca partid cu „programe alternative” în domenii-cheie.

Iată varianta rescrisă, mai amplă, fluentă și fără a copia structura originală, dar păstrând integral pasajele aflate între ghilimele:

Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion, vor fi prezenți pe 1 decembrie la Alba Iulia, însă fiecare cu propriile planuri și propriile grupuri de susținători. Deși în trecut Georgescu îl descria pe Simion drept „protejatul meu mai tânăr”, cei doi evită să își sincronizeze aparițiile publice, în ciuda faptului că împart o parte din electorat.

O astfel de situație s-a repetat și în urmă cu câteva luni la Broșteni, localitate grav afectată de inundații, unde Georgescu și-a făcut apariția însoțit de un grup numeros, în timp ce Simion se afla în altă zonă a orașului împreună cu susținătorii AUR.

În prezent plasat sub control judiciar într-un dosar privind o presupusă tentativă de lovitură de stat, Călin Georgescu le-a transmis simpatizanților că va participa luni, de Ziua Națională, la Alba Iulia. Cu puțin timp înainte de eveniment, el a anunțat pe Facebook că „din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă”. Anunțul a venit la scurt timp după ce și George Simion confirmase prezența sa în oraș.

Dinspre AUR, mesajul este clar: fiecare tabără își vede de propriul traseu. „El are programul lui, noi îl avem pe al nostru”, au declarat surse din partid pentru Antena 3 CNN. Conform acestora, membrii și simpatizanții AUR sunt chemați la gară, de unde vor pleca în marș către Cetatea Alba Iulia, având ca punct final Monumentul Unirii.