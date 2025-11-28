Petrișor Peiu (58 de ani), cunoscut ca lider al senatorilor AUR, a fost desemnat prin vot intern președinte al Consiliului Național de Conducere, devenind în mod oficial numărul doi în partid, după George Simion. Procesul de selecție s-a desfășurat în perioada 24–27, în format electronic, iar rezultatul a fost anunțat de AUR printr-un comunicat de presă.

Formațiunea precizează: „În urma votului intern, membrii AUR au ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului. În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului”.

Contracandidații săi, Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu, au pierdut în fața lui Peiu, care a acumulat cele mai multe voturi din partea membrilor participanți la scrutin.

Numirea lui Peiu nu reprezintă doar un vot pentru un lider punctual, ci un semnal clar privind direcția internă preferată de membrii AUR. Prin acest scrutin, formațiunea își reafirmă mecanismele interne de decizie, subliniind că orientarea politică și organizatorică se consolidează prin procese democratice interne.

Președinția CNC este o poziție cu o pondere strategică majoră în arhitectura partidului, deoarece implică responsabilități care influențează direct direcțiile politice, deciziile majore și candidaturile la cele mai înalte funcții în stat.

În paralel cu alegerea președintelui CNC, membrii AUR au votat și componența echipei de vicepreședinți. Lista acoperă atât figuri vechi ale formațiunii, cât și nume mai noi sau cu profil public puternic.

Cei 14 vicepreședinți aleși sunt:

Adrian Axinia

Răzvan Biro

Ramona Bruynseels

Mihai Enache

Andrei Gușă

Ramona Lovin

Mugur Mihăescu

Dumitrina Mitrea

Sorin Muncaciu

Valeriu Munteanu

Gianina Șerban

Dan Tanasă

Georgiana Teodorescu

Nicolae Vlahu

Prezența lui Andrei Gușă în listă, de pildă, consolidează noul val din interiorul partidului, iar menținerea unor figuri precum Mihăescu sau Tanasă reflectă continuitatea strategiei AUR pe anumite paliere tematice.

CNC-ul este una dintre cele mai importante structuri interne ale AUR, atribuțiile sale depășind cu mult rolul simbolic. El poate decide asupra unor direcții esențiale pentru viitorul partidului, iar alegerea președintelui și a vicepreședinților marchează o etapă de configurare a centrului de greutate al formațiunii.

Consiliul:

-are dreptul de a stabili candidatul partidului la funcția de președinte al României;

-poate desemna persoana susținută pentru funcția de prim-ministru;

-coordonează activitatea partidului între congrese;

-poate prelua atribuțiile Congresului „în situații deosebite, fără alegerea președintelui partidului”;

-are competența de a adopta și modifica programul politic, statutul, denumirea, sigla și semnul electoral.

Prin urmare, CNC reprezintă centrul de decizie care poate influența atât strategia electorală, cât și identitatea organizațională a partidului.