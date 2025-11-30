Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat duminică faptul că sprijină în totalitate transparentizarea sumelor oferite de România ca ajutor pentru Ucraina și Republica Moldova, considerând că o astfel de măsură este necesară în actualul context internațional.

El a explicat că numeroase state aliate, precum Statele Unite, Polonia și celelalte țări din Uniunea Europeană și NATO, fac deja acest lucru, iar România ar trebui să urmeze același model.

Întrebat la România TV dacă este de acord cu această transparentizare, Grindeanu a transmis că susține fără nuanțe inițiativa și că este „total de acord” cu publicarea acestor informații.

El a precizat că, din experiența perioadei în care a ocupat funcția de ministru al Transporturilor, există situații în care astfel de decizii pot fi stabilite la nivelul CSAT, însă acest aspect nu schimbă necesitatea măsurii.

Grindeanu a subliniat că dezbaterea publică arată clar dorința cetățenilor de a cunoaște modul în care sunt direcționate fondurile către statele vecine și că România ar trebui să se alinieze practicilor partenerilor occidentali. În opinia sa, transparența completă este esențială, mai ales în această perioadă marcată de tensiuni și discuții intense privind sprijinul acordat Ucrainei.

„Da, fără nuanţe. Da, total. (..) Eu şi când am fost ministrul Transporturilor, ministrul Transporturilor nu e membru CSAT… s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT. Sunt absolut de acord. Şi aşa cum toate ţările fac acest lucru, Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO (…) Cred că e absolut necesar, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri. Total de acord”, a afirmat Sorin Grindeanu, duminică seară.

Reamintim că acest subiect a revenit intens în discuția publică după un interviu acordat de Ionuț Moșteanu, care a demisionat între timp din funcția de ministru al Apărării, pentru postul Digi24. În cadrul interviului, Moșteanu a refuzat să detalieze ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei.

Iată mai jos dialogul care a avut loc luni seară.

„Transparența ar fi cea mai normală situație, dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori. Problema e că așa am zis «haideți să lăsăm pe toată lumea să facă ce vrea» și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult de tot. Cifrele trebuie explicate suficient de bine. Eu aș putea să o fac acum la emisiune și până mâine dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok la niște video-uri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări”, a declarat Ionuț Moșteanu.

„Este obligația autorității să fie transparentă”, i-a atras atenția jurnalistul Claudiu Pândaru.

„Decizia asta va fi luată, dacă va fi luată, în CSAT. O să discut cu președintele. Cred că în momentul de față nu avem toată forța instituțiilor ca să apere poporul ăsta de dezinformare și de atac hibrid care este constant din partea Rusiei. Este o realitate pe care o vedem. Tocmai am citit un articol astăzi că peste weekend s-au înregistrat câteva milioane de de view-uri, fake news-uri generate cu AI care ajung la oameni. Deci, până la urmă nu putem, nu trebuie să permitem asta. E o bătălie. Nu ține de mine să dăm aceste informații. Tocmai a explicat motivele. Dacă am avea suficientă forță instituțională și am vedea, de exemplu, dacă CNA-ul ar putea să închidă televiziunile care, în mod repetat fac fake news, își iau amenzi și nu le plătesc”, a fost replica lui Ionuț Moșteanu.

„Ce legătură are publicarea cifrei legate de ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei, militar, în bani, cu ce spuneți dvs?”, a mai întrebat Pândaru.

„Are legătură cu controlul dezinformării din spațiul public, pentru că orice vorbim despre Ucraina este folosit și instrumentat de ruși prin intermediul unor trâmbițe, niște unor goarne care sunt și în presă și în politica românească. Mai clar de atât, ce să zic…”, a spus Moșteanu.

„Nu doar că e neclar, domnule ministru, nu este corect ce spuneți. Transparența e transparență. Dincolo de asta nu mai e transparență. Sunt două posibilități. Puteți face și public cifrele, nu vă oprește nimeni”, a continuat jurnalistul.

„Nu, nu putem să ne batem cu același arme, cu dezinformarea rusă”, a insistat ministrul.

Despre acest lucru au dezbătut și Dan Andronic și Radu Coșarcă în ediția de vineri a podcastului „7×7” (vezi aici mai multe detalii).