Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei şi a denunţat încălcarea repetată a spaţiului aerian moldovenesc de către drone ruseşti, după un nou incident produs noaptea trecută.

Lidera de la Chișinău a transmis că ultimele evoluții reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale și confirmă escaladarea agresiunii ruse în apropierea granițelor Republicii Moldova.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu a afirmat că atacul de zece ore desfășurat în timpul nopții asupra Ucrainei ar fi fost unul „brutal” și a subliniat că asemenea acțiuni nu pot fi încadrate în registrul diplomației sau al unei țări care, oficial, susține că negociază pacea.

Ea a precizat că dronele rusești au traversat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova în drumul lor către teritoriul ucrainean și că acest lucru a determinat o închidere temporară a traficului aerian, măsură necesară pentru siguranța populației.

„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Aceasta nu este limbajul diplomaţiei şi nici al unei ţări care pretinde că negociază pacea. În drumul lor spre uciderea civililor, dronele ruseşti au încălcat din nou spaţiul aerian moldovenesc, forţând închiderea temporară a acestuia. Condamnăm aceste atacuri şi suntem alături de Ucraina”, este mesajul postat de Maia Sandu pe contul său de socializare.

A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace. On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025

Potrivit autorităților ucrainene, un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului a provocat moartea unei persoane și rănirea altor șapte, a relatat BBC. Sâmbătă dimineață, mai multe clădiri rezidențiale din diverse cartiere ale capitalei Ucrainei au fost avariate, iar explozii puternice au fost auzite în tot orașul.

Deschide.md notează că același tip de atac a avut loc și la începutul săptămânii, incident soldat atunci cu șapte victime, potrivit oficialilor ucraineni. Bombardamentul survine în contextul în care negociatorii ucraineni se pregăteau pentru discuții cu reprezentanți americani în vederea unui plan de pace revizuit.

În ceea ce privește Republica Moldova, două drone au survolat noaptea trecută spațiul aerian al țării, obligând autoritățile să suspende temporar traficul aerian și să mobilizeze structurile de securitate pentru verificări în nordul țării.

Conform datelor publicate de NewsMaker, dronele ar fi traversat teritoriul moldovenesc pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău (regiunea transnistreană), fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, Poliția de Frontieră a fost informată de omologii ucraineni că acestea au fost observate continuându-și traiectoria spre zona Velikaia Kosnița (Ucraina) – Ruslanovca (raionul Soroca). Autoritățile au precizat că nu au fost identificate obiecte periculoase la sol.

Incidentul vine după o serie de încălcări similare ale spațiului aerian. Marți, șase drone au pătruns ilegal în Republica Moldova, una dintre ele – de producție rusească și marcată cu simbolul „Z” – prăbușindu-se pe acoperișul unei case din Cuhureștii de Jos. Ministerul de Externe a condamnat atunci „încălcarea gravă a spațiului aerian” și l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, pentru explicații. Acesta fusese chemat la MAE și pe 20 noiembrie, după două incidente similare produse cu o zi înainte, în timpul unui alt val de atacuri rusești asupra Ucrainei.