Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a publicat cu o zi în urmă declarația de avere, care dezvăluie un portofoliu extins de proprietăți, conturi bancare și investiții în mai multe țări, inclusiv România, Italia, Ucraina și Statele Unite.

Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) la data de 28 noiembrie arată că oficialul moldovean deține bunuri în valoare de milioane de euro, titluri de valoare în SUA și participații semnificative în companii din domenii variate, de la securitate la producția de hârtie.

Conform declarației, Munteanu deține peste 90.000 de euro în conturi bancare, distribuite în România, Republica Moldova, Italia, Ucraina și SUA. În total, premierul are 14 conturi în care sunt înregistrate aproximativ 93.000 de euro, 131.000 de grivne ucrainene și 2.700 de lei românești.

Pe lângă acestea, portofoliul său financiar include titluri de valoare în valoare de 98.762 de dolari, 219.089 de dolari și alte 801.520 de dolari plasați într-un fond de pensii din Statele Unite.

Declarația de avere arată și un volum important al proprietăților imobiliare. Premierul deține două terenuri achiziționate în anul 2022, evaluate la 90.000 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 23.300 de lei românești.

Totodată, Alexandru Munteanu are un apartament de 70,5 metri pătrați, primit drept donație în 2020, cu o valoare de 1.442.637 de lei moldovenești (aproximativ 372.948 de lei românești).

Un alt apartament, cumpărat în 2021 și având o suprafață de 136 de metri pătrați, este evaluat la 677.000 de euro. Familia Munteanu deține și o casă de 470 de metri pătrați în Ucraina, estimată la 2.853.200 de grivne ucrainene.

Pe zona de afaceri, premierul are participații în trei companii importante. Munteanu deține integral firma 4i Capital Partners LLC, înregistrată în statul Delaware din SUA, evaluată la 100.000 de dolari.

De asemenea, acesta are 16% din compania ucraineană Venbest Security Services, cu o valoare estimată la 2 milioane de euro, și aproape 22% din producătorul de hârtie JSC VGP Ruta Ukraine, evaluat la 1 milion de euro.

Alexandru Munteanu a devenit prim-ministru la 31 octombrie, după un vot de încredere acordat de 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în cadrul unei ședințe parlamentare care a durat peste cinci ore.

În discursul său, acesta a transmis că dorește un Executiv orientat spre creștere economică, eficiență administrativă și aprofundarea procesului de integrare europeană. Noul cabinet a depus jurământul în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, pe 1 noiembrie.

Deși nu are experiență politică, Munteanu vine din mediul de afaceri, unde a coordonat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale în Europa de Est, experiență pe care o consideră esențială pentru modernizarea guvernării Republicii Moldova.