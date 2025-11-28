Recent, Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a declarat că preferă să lucreze cu miniștri aflați deja în funcție, mai degrabă decât să se bazeze pe CV-uri sau diplome. Această afirmație a stârnit critici din partea fostului ministruMihai Fifor, care vede în aceasta un mesaj descurajant pentru tinerii care muncesc ani întregi pentru performanță și integritate.

”Ilie Bolojan: „Am încercat să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, am încercat să lucrez cu miniștri în funcție.” Bravo, domnule prim-ministru! Bravo, Moștene! Minunat! Ce să înțeleagă tinerii din țara asta dintr-o asemenea declarație? Că muncesc degeaba ani întregi ca să facă performanță? Că muncesc degeaba ca să fie cei mai buni? Că muncesc degeaba pentru a-și construi un CV corect, curat, meritat?

Ce să le spun copiilor mei, domnule Bolojan? Că șeful Guvernului – Guvern pe care și eu îl susțin – nu dă două parale pe tot ce i-am educat să NU fie: impostori și hoți? Asta e încurajarea pentru tinerii noștri? Așa îi convingem să rămână acasă? Arătându-le că „merge oricum”? Că poți fi ministru chiar și dacă ai furat? De data asta „doar” la CV?”, a spus fostul ministru.

Fostul oficial spune că astfel de declarații sugerează că experiența formală sau meritele personale nu contează, iar impostura sau greșelile administrative nu împiedică avansarea în funcții publice.

Ca părinte și cadru didactic, el se declară dezamăgit și revoltat, considerând că mesajul transmis tinerilor este că „merge oricum”, ceea ce poate descuraja efortul și performanța cinstită.

„I-am spus – capul sus”, Moșteanu!

Superb! Nu vreti să îl luați acasă, la Bihor, dacă e așa valoros? Așa să le spunem de acum celor care își construiesc cariera pe impostură? Capul sus? Ce dacă te-au prins, fraierii! Mergem mai departe!”, a mai spus acesta.

Mihai Fifor atrage atenția că aceste declarații explică, într-o oarecare măsură, erorile și nemulțumirile din sistemul de educație, inclusiv hărțuirea cadrelor didactice și reformele controversate aplicate recent. În opinia sa, astfel de mesaje subminează efortul celor care muncesc cinstit și afectează încrederea tinerilor în viitorul profesional în țară.