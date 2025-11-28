Mihai Fifor subliniază faptul că în CV-ul lui Ionuț Moșteanu au apărut universități eliminate ulterior, specializări care nu ar fi existat, instituții care au contrazis public informațiile furnizate, precum și diplome apărute doar după ce presa a demontat variantele anterioare ale traseului educațional și profesional.

În opinia lui Fifor, aceste situații nu reprezintă simple greșeli sau neatenții, ci un tipar comportamental construit pe lipsă de transparență și minciună. Deputatul consideră că la baza acestor schimbări stă o tendință constantă de ajustare a realității pentru a servi intereselor de moment, tocmai în zone în care exactitatea ar trebui să fie incontestabilă.

De asemenea, Mihai Fifor subliniază că nu există rușine în dorința de a învăța sau de a munci, însă consideră rușinoasă și gravă perpetuarea unor informații neadevărate. El atrage atenția că problemele semnalate capătă o dimensiune mult mai serioasă atunci când privesc un ministru care conduce un domeniu esențial pentru siguranța națională. Credibilitatea în sectorul apărării este esențială și reprezintă un element care nu poate fi acoperit prin explicații convenabile, subliniază deputatul PSD într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Sulfurosul trecut intelectual al „primului pistolar” devine imposibil de ignorat atunci când analizezi atent evoluția CV-ului său. Ani la rând, biografia lui Moșteanu s-a modificat în funcție de cum a cerut parcursul profesional la fel de dubios al lui Moșteanu: universități trecute și apoi șterse, specializări care nu au existat, instituții care îl contrazic public, diplome apărute abia după ce presa a demontat versiunile anterioare. Nu, nu „a fost o greșeală”, domnule Moșteanu. Nu vorbim despre scăpări minore, ci despre un tipar comportamental, o carieră construită pe minciună, pe ambiguități și pe schimbarea versiunilor în funcție de interesul de moment. Despre o încercare constantă de cosmetizare a realității, exact în zonele în care adevărul ar trebui să fie imuabil. Domnule Moșteanu, nu e rușine să înveți. Nici să muncești. Rușine este să minți. Și să minți în formă continuată. Iar când astfel de practici ajung la vârful Ministerului Apărării, situația devine nu doar jenantă, ci profund periculoasă pentru credibilitatea instituției”, a scris Fifor pe Facebook.

Parlamentarul ridică și problema modului în care ministrul ar putea menține încrederea militarilor români, oameni care își construiesc cariera pe disciplină, adevăr și sacrificiu, în contextul în care propriul său traseu profesional ridică semne de întrebare. De asemenea, el pune sub semnul întrebării capacitatea ministrului de a reprezenta România în fața aliaților din NATO, într-un domeniu în care integritatea este considerată o condiție esențială.

Fifor spune că Armata României este o instituție fundamentală a statului, bazată pe demnitate, profesionalism și adevăr, valori pe care le consideră sacre și care nu pot fi adaptate intereselor conjuncturale. Prin urmare, deputatul afirmă că situația nu mai permite nici întârzieri, nici ambiguități, solicitând demisia imediată a ministrului Apărării.

El atrage atenția că poziția de conducere a Apărării nu poate fi ocupată de persoane ale căror biografii sunt ajustate în mod repetat, ci doar de indivizi care se remarcă prin caracter, demnitate și onoare.

„Ne întrebăm, pe bună dreptate, dacă Moșteanu înțelege gravitatea momentului. Dacă înțelege că, în domeniul apărării, credibilitatea unui ministru este monedă forte, nu o chestiune pe care o poți acoperi cu explicații convenabile. Cum va putea privi în ochi militarii României, oameni care și-au clădit cariera pe adevăr, disciplină și sacrificiu, când propriul lui traseu ridică întrebări la fiecare linie? Cum va sta la masa aliaților noștri din NATO, într-un domeniu în care integritatea totală nu este negociabilă? Armata României, domnule Moșteanu, este o instituție–coloană vertebrală a țării, construită pe onoare, demnitate, profesionalism și adevăr, pe sacrificiul suprem al celor pentru care aceste valori au fost și rămân sacre – valori care nu pot fi negociate, relativizate sau „ajustate” după interesul de moment. De aceea, situația de față nu mai admite nicio amânare și nicio ambiguitate. Ministrul Moșteanu trebuie să plece! În fruntea Apărării nu poți sta cu biografii ajustate și adevăruri cu mantă. Poți sta doar cu caracter, demnitate și onoare”, a conchis deputatul PSD.

Postarea poate fi vizualizată aici.