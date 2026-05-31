Nicușor Dan, mesaj de Ziua Rezervistului Militar: „Alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale”. Apel la întărirea capacității de apărare a României

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu puternice accente privind securitatea națională și rolul rezerviștilor militari, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar. Șeful statului a evidențiat importanța consolidării rezervei militare naționale, într-un context internațional marcat de tensiuni și provocări fără precedent pentru securitatea regională și europeană.

În mesajul adresat militarilor în rezervă și în retragere, președintele a subliniat că actualul context geopolitic impune măsuri suplimentare pentru întărirea capacității de apărare a statului român.

Șeful statului a transmis că rezerviștii reprezintă o componentă esențială a sistemului național de apărare și că experiența acumulată de aceștia de-a lungul anilor contribuie la consolidarea securității României.

„Onorăm astăzi, de Ziua Rezervistului Militar, loialitatea, devotamentul și sacrificiile făcute în slujba țării de către toate cadrele militare în rezervă și în retragere. Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global. În acest context, alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare”, a transmis Nicușor Dan.

Mesajul vine într-o perioadă în care statele membre NATO își reevaluează strategiile de apărare și investesc masiv în modernizarea forțelor armate, pe fondul războiului din Ucraina și al deteriorării mediului de securitate din estul Europei.

Nicușor Dan a arătat că actualele garanții de securitate de care beneficiază România au fost construite și cu sprijinul militarilor care au participat de-a lungul timpului la misiuni internaționale și operațiuni desfășurate alături de aliați.

Potrivit președintelui, contribuția rezerviștilor a fost importantă în consolidarea relațiilor României cu NATO și cu Statele Unite, considerate pilonii principali ai securității naționale.

„Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari. Dragi militari în rezervă și în retragere, Aveți respectul și aprecierea României pentru modul în care ați purtat cu cinste și onoare uniforma militară, în cadrul misiunilor din țară sau în teatrele de operații, alături de aliați și parteneri, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, până în Africa și Asia. Ați avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU”, a afirmat șeful statului.

În ultimele două decenii, militarii români au participat la numeroase operațiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, ONU și a Uniunii Europene. O parte dintre aceștia se află în prezent în rezervă sau în retragere, continuând să reprezinte o resursă importantă pentru sistemul de apărare.

Participarea la misiunile din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, Africa sau Asia a contribuit la creșterea nivelului de pregătire al Armatei României și la consolidarea reputației țării în cadrul structurilor euroatlantice.

Experiența acumulată în aceste teatre de operații este considerată de specialiști o resursă valoroasă pentru noile generații de militari și pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale României.

În partea finală a mesajului său, președintele a transmis că rezerviștii continuă să reprezinte modele de profesionalism, disciplină și spirit civic.

Potrivit lui Nicușor Dan, experiența acestora este necesară atât pentru instruirea rezerviștilor voluntari, cât și pentru susținerea militarilor activi în contextul actualelor provocări de securitate.

„Prin activitatea dumneavoastră, caracterizată de profesionalism, spirit de echipă și curaj, reprezentați un exemplu demn de urmat pentru militarii activi și tinerele generații. Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale. Totodată, transmit și membrilor structurilor asociative ale militarilor în rezervă și în retragere urări cu prilejul acestei zile. Sunt convins că veți rămâne mereu alături de rezerviștii voluntari și de militarii activi, care au nevoie de experiența dumneavoastră în misiunea de credință față de patrie. Vă doresc tuturor multă sănătate și bucurii alături de cei dragi! La mulți ani!”, a transmis președintele României.

Mesajul transmis de Nicușor Dan reflectă preocupările tot mai accentuate ale statelor europene privind consolidarea capacităților de apărare și creșterea rezilienței în fața amenințărilor de securitate.

În ultimii ani, conceptul de rezervă militară a revenit în centrul dezbaterilor privind apărarea națională, multe state NATO dezvoltând programe dedicate rezerviștilor și rezerviștilor voluntari. În acest context, România urmărește să își consolideze capacitatea de mobilizare și pregătire, iar experiența militarilor aflați în rezervă este considerată un element strategic pentru întărirea sistemului național de apărare.

Ziua Rezervistului Militar reprezintă astfel nu doar un moment de recunoaștere a serviciului adus țării, ci și o ocazie de a evidenția rolul pe care această categorie de personal îl poate avea în viitorul arhitecturii de securitate a României.