Nicușor Dan a transmis un mesaj amplu cu ocazia Zilei Naționale, subliniind că 1 Decembrie este, înainte de toate, o sărbătoare dedicată oamenilor și spiritului care îi unește pe români, indiferent unde trăiesc.

Șeful statului a declarat, într-o postare pe Facebook, că l-au impresionat bucuria și numărul foarte mare al celor prezenți la parada militară de la Arcul de Triumf, unde a remarcat respectul românilor pentru istorie, valori și simbolurile naționale.

Acesta a afirmat că Ziua Națională aparține în egală măsură românilor din țară și celor din diaspora. Președintele a povestit că a avut o întâlnire online cu câteva sute de români aflați peste hotare și că a fost emoționat de legătura profundă pe care aceștia o păstrează cu România, cu familia și cu tradițiile lor.

El a susținut că statul român are încă multe de îmbunătățit pentru diaspora, de la accesul copiilor la cursuri de limba română, până la sprijinul acordat în procedurile pentru obținerea cetățeniei în țările de reședință, și a subliniat că aceste lucruri trebuie puse în practică, nu doar afirmate.

Nicușor Dan și-a exprimat dorința ca mulți români plecați să găsească drumul înapoi spre casă, iar cei stabiliți definitiv peste granițe să rămână conectați cu România prin experiența și competențele acumulate.

„Ziua Națională este, înainte de toate, o sărbătoare a oamenilor. Astăzi, la Arcul de Triumf, m-au impresionat bucuria și numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoția paradei. În fiecare privire am văzut respect pentru valorile noastre, pentru istoria noastră și pentru simbolurile care ne țin uniți. 1 Decembrie este și deopotriva si sarbatoarea românilor de pretutindeni. Am avut onoarea de a mă întâlni online cu câteva sute dintre cei aflați în diaspora și m-a emoționat cât de profund sunt legați de casă, de familie și de tot ceea ce înseamnă România. Știu că statul român are încă multe de îmbunătățit pentru ei, de la accesul copiilor la cursuri de limba română, până la sprijinul acordat în obținerea cetățeniei în țările în care trăiesc. Aceste lucruri nu trebuie doar afirmate, ci făcute. Mi-aș dori ca mulți dintre ei să găsească drumul înapoi spre țară, iar cei care rămân peste hotare să ne fie alături cu experiența și cunoștințele pe care le-au dobândit prin muncă și perseverență. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Reamintim că, după ceremonia oficială de luni dimineață, președintele Nicușor Dan a participat la o adevărată „baie de mulțime” cu publicul, care a durat aproape două ore, în timpul căreia s-a fotografiat și a stat de vorba cu mulți dintre cei prezenți acolo.

Șeful statului a spus că majoritatea oamenilor i-au transmis urări de „La mulți ani”, în timp ce alții i-au cerut să aibă grijă de țară și de copii. Nicușor Dan a afirmat că aceste mesaje l-au emoționat și responsabilizat.