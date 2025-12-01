La manifestația de 1 Decembrie de la Alba Iulia unde a participat Călin Georgescu. Un bărbat s-a apropiat de participanți și a strigat mesaje prin care îl acuza pe Georgescu de trădare și de manipularea oamenilor. Atmosfera s-a tensionat rapid, iar cei din jur i-au cerut să părăsească zona, argumentând că nu este vorba despre un eveniment organizat de el.

Bărbatul a fost identificat drept Adrian Băzăvan, din București, prezentat în spațiul public ca economist și asociat cu grupul civic „Lupii Tricolori”. El a declarat ulterior pentru un post de televiziune că a venit pentru a transmite un mesaj critic la adresa lui Călin Georgescu, despre care a spus că nu ar fi ales de nimeni și că ar manipula oamenii.

Totodată, a afirmat că Georgescu ar fi transmis informații false și că activitatea acestuia din străinătate ridică semne de întrebare.

„Am venit să îmi exprim mesajul față de `președintele ales`: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate are venit la plic de la securiștii lui, români, ruși, ci ne l-a plătit. Spune numai minciuni”, a declarat acesta, pentru Antena 3 CNN.

„Lupii Tricolori” se prezintă drept un grup civic relativ nou, dar activ în mediul online și prezent la evenimente publice cu semnificație națională. Grupul își construiește identitatea în jurul simbolurilor naționale, cu accent pe tricolor, respectul pentru armată și ideea de solidaritate românească.

Discursul lor este centrat pe ceea ce numesc naționalism civic și pe susținerea interesului național. Ei promovează ideea unui patriotism activ, diferit de cel festiv, și își organizează aparițiile vizuale și mesajele în jurul conceptelor de frăție, disciplină și apartenență.

Un element constant în mesajele grupului este poziționarea fermă împotriva Rusiei. În declarații publice și postări online, „Lupii Tricolori” contestă orice apropiere de Moscova și critică politicienii pe care îi consideră afiliați sau toleranți față de interesele rusești.

Adrian Băzăvan, în intervențiile sale publice, promovează ideea că România nu trebuie să se supună niciunei puteri străine. Grupul susține că apărarea interesului național implică atât o distanțare clară față de Rusia, cât și sprijinirea Ucrainei, din rațiuni de securitate regională.

Pe lângă prezența la evenimente publice, grupul a inițiat și demersuri formale. Un exemplu este solicitarea adresată Procurorului General pentru investigarea senatoarei Diana Șoșoacă, despre care afirmă că ar acționa împotriva intereselor României în contextul vizitei sale la Moscova.

Deși se declară un grup civic, denumirea „Asociația Lupii Tricolori” apare rezervată în registrele Ministerului Justiției, cu valabilitate până în 2026. Acest lucru indică o posibilă direcție de organizare formală, fără ca grupul să se fi declarat oficial drept actor politic.

„Lupii Tricolori” combină simbolistica naționalistă cu un discurs pro-occidental și anti-Kremlin. Ei se distanțează de suveranismul clasic prin susținerea fermă a apărării Ucrainei și prin mesajele orientate spre securitatea națională.