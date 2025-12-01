Ziua Națională a României a fost marcată la Alba Iulia de un moment fără precedent. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli chiar în timpul intonării Imnului Național. Atmosfera festivă a fost tulburată de grupuri de susținători ai lui George Simion și Călin Georgescu, care au scandat „Demisia!” atât la sosirea, cât și la plecarea oficialului.

Premierul Bolojan a ajuns în Piața Marii Uniri puțin înainte de ora 14.00, moment în care o parte a mulțimii mobilizate încă de dimineață a început să fluiere și să strige împotriva sa. Huiduielile s-au intensificat în timpul ceremoniei militare, creând un contrast evident între solemnitatea momentului și reacțiile ostile ale publicului.

În acest context, Ilie Bolojan a fost singurul reprezentant al guvernului prezent la Alba Iulia, oraș profund marcat de prezența susținătorilor taberei suveraniste. La finalul evenimentului, premierul a fost din nou huiduit în momentul plecării, însă a transmis scurte mesaje către cei prezenți:

”Vă mulțumesc, la mulți ani, România. Doamne ajută” și „Toate cele bune, la mulți ani și multă sănătate”.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj dedicat Zilei Naționale a României, subliniind importanța Marii Uniri de la 1918 și semnificația ei pentru România de astăzi. În postarea sa pe Facebook, Bolojan a descris evenimentul ca pe „cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale”, evidențiind sacrificiile făcute în Primul Război Mondial și lecțiile de solidaritate românească.

Premierul a subliniat că 1 Decembrie este un prilej de încredere în țară și în cetățeni, amintind că România poate depăși dificultățile și poate construi un viitor mai bun.

Mesajul premierului a evidențiat și legătura dintre patriotism și responsabilitatea cotidiană: eficiența serviciilor publice, calitatea muncii, investițiile reușite, fie ele publice sau private, reprezintă forme concrete de contribuție la binele țării.

În încheiere, Ilie Bolojan și-a exprimat recunoștința față de toți cei care, prin muncă și decență, contribuie la dezvoltarea României, adresând urări de Ziua Națională atât românilor din țară, cât și celor din diaspora.