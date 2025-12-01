Premierul Ilie Bolojan, întâmpinat cu huiduieli la Alba Iulia de Ziua Națională
Ziua Națională a României a fost marcată la Alba Iulia de un moment fără precedent. Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli chiar în timpul intonării Imnului Național. Atmosfera festivă a fost tulburată de grupuri de susținători ai lui George Simion și Călin Georgescu, care au scandat „Demisia!” atât la sosirea, cât și la plecarea oficialului.
Premierul Bolojan a ajuns în Piața Marii Uniri puțin înainte de ora 14.00, moment în care o parte a mulțimii mobilizate încă de dimineață a început să fluiere și să strige împotriva sa. Huiduielile s-au intensificat în timpul ceremoniei militare, creând un contrast evident între solemnitatea momentului și reacțiile ostile ale publicului.
În acest context, Ilie Bolojan a fost singurul reprezentant al guvernului prezent la Alba Iulia, oraș profund marcat de prezența susținătorilor taberei suveraniste. La finalul evenimentului, premierul a fost din nou huiduit în momentul plecării, însă a transmis scurte mesaje către cei prezenți:
”Vă mulțumesc, la mulți ani, România. Doamne ajută” și „Toate cele bune, la mulți ani și multă sănătate”.
Importanța Marii Uniri pentru România de azi
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj dedicat Zilei Naționale a României, subliniind importanța Marii Uniri de la 1918 și semnificația ei pentru România de astăzi. În postarea sa pe Facebook, Bolojan a descris evenimentul ca pe „cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale”, evidențiind sacrificiile făcute în Primul Război Mondial și lecțiile de solidaritate românească.
Premierul a subliniat că 1 Decembrie este un prilej de încredere în țară și în cetățeni, amintind că România poate depăși dificultățile și poate construi un viitor mai bun.
Mesajul premierului a evidențiat și legătura dintre patriotism și responsabilitatea cotidiană: eficiența serviciilor publice, calitatea muncii, investițiile reușite, fie ele publice sau private, reprezintă forme concrete de contribuție la binele țării.
În încheiere, Ilie Bolojan și-a exprimat recunoștința față de toți cei care, prin muncă și decență, contribuie la dezvoltarea României, adresând urări de Ziua Națională atât românilor din țară, cât și celor din diaspora.
”E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și o lecție permanentă de solidaritate românească.
1 Decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun.
Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână; iar atunci când facem această dublă datorie, România merge înainte.
De aceea, fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism.
Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună.
La mulți ani, România.
La mulți ani, români – din țară și din diaspora”.
