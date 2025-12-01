Nicușor Dan a spus că anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut a generat un dubiu real asupra funcționării democrației din România. El a explicat că există dovezi conform cărora procesul electoral a fost influențat în mod ilegal.

Președintele a adăugat că, de mai bine de zece ani, România și Uniunea Europeană sunt ținta unor campanii de dezinformare provenite din Federația Rusă.

În același timp, șeful statului a precizat că, la acest moment, nu există un raport complet care să clarifice în detaliu ce s-a întâmplat în urma cu un an.

Președintele a afirmat că România nu a reușit întotdeauna să își facă vocea auzită la nivelul Uniunii Europene. El a dat ca exemplu situații în care țara noastră a fost tratată nedrept, menționând explicit dosarul Schengen.

În opinia sa, aceste episoade arată limitele actuale ale influenței României în structurile europene și necesitatea unei abordări mai coerente și mai ferme în plan extern.

„Anul trecut au fost anulate alegeri și acest lucru a creat un dubiu cu privire la democrația din România. Avem totuși dovezi că aceste alegeri au fost influențate în mod ilegal și că, de zece ani, este o campanie de dezinformare a Rusiei în țară și în UE. Dar nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an. Vocea României nu s-a auzit în Uniunea Europeană și au fost cazuri, cum a fost cu Schengen, când România a fost nedreptățită. Avem 5 milioane de români care au plecat din România. Ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș dacă vom avea o relație corectă cu ei”, a spus Nicușor Dan.

În discursul său, Nicușor Dan a atras atenția asupra modului în care sunt discutate problemele României în spațiul public. El a spus că există realități clare, inclusiv progrese concrete, cum ar fi infrastructura rutieră realizată în ultimii ani, dar că acestea sunt adesea transformate în slogane politice.

Președintele a criticat tonul ridicat și conflictele permanente din dezbaterea publică și a făcut apel la calm și echilibru. El a susținut ideea că problemele trebuie discutate deschis, fără a fi ascunse, dar într-un cadru care să permită ascultarea reciprocă.

Nicușor Dan a spus că solidaritatea este esențială pentru progres și i-a îndemnat pe cei prezenți să aibă încredere în România.