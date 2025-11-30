Poliția de Frontieră Română a anunțat duminică faptul că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate aproximativ 75.400 de persoane și peste 16.300 de mijloace de transport care au tranzitat granițele României.

Pe sensul de intrare în țară au fost consemnate 37.531 de persoane și 7.725 de vehicule.

Traficul a fost intens în special la granițele cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, dar și în punctele de trecere maritime și aeriene pentru curse din afara spațiului Schengen.

În același comunicat, instituția precizează că „începând cu 10 februarie 2022 și până la 29 noiembrie 2025, au intrat în România 13.545.255 de cetățeni ucraineni”, controlul acestora fiind efectuat conform legislației naționale și europene.

Pentru cei care urmează să călătorească în afara țării, Poliția de Frontieră reamintește că timpii de așteptare în punctele de trecere pot fi consultați prin aplicația „Trafic on-line”, disponibilă pentru toate punctele deschise traficului internațional.

Instituția amintește că, „de la 1 ianuarie 2025, controalele la frontierele interne cu Ungaria și Bulgaria au fost eliminate”. Cu toate acestea, polițiștii de frontieră pot desfășura verificări punctuale în zona de 30 de kilometri față de linia de frontieră, în cooperare cu alte structuri ale MAI.

În ultimele 24 de ore, lucrătorii Poliției de Frontieră au realizat peste 15.850 de verificări în aplicația eDAC. În urma acestora au fost identificate 65 de fapte ilegale, dintre care:

-24 de infracțiuni,

-41 de contravenții.

Au fost aplicate amenzi în valoare de 34.400 de lei, iar bunuri estimate la aproximativ 615.404 lei au fost confiscate.

Instituția mai menționează că:

-22 de cetățeni străini nu au primit permisiunea de a intra în România deoarece nu îndeplineau condițiile legale,

-5 cetățeni români nu au putut părăsi teritoriul național din motive prevăzute de reglementările în vigoare.

La final, instituția subliniază că va continua măsurile pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, afirmând că acțiunile vor fi intensificate „în toate zonele de competență, pentru a asigura siguranța și fluența traficului de frontieră”.