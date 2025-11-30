Poliţia de Frontieră a transmis că în acest moment dispune de 38 de aeronave fără pilot, utilizate zilnic în misiuni de supraveghere aeriană. Instituţia subliniază importanţa acestor echipamente în monitorizarea graniţelor şi în prevenirea activităţilor ilegale.

În comunicatul oficial se arată că „Poliţia de Frontieră Română îşi consolidează permanent capacitatea de supraveghere şi control a frontierei de stat prin integrarea tehnologiilor avansate în activitatea operativă. Sistemele aeriene fără echipaj (UAS) aflate în dotarea instituţiei reprezintă un instrument esenţial în executarea misiunilor de supraveghere aeriană”.

Conform datelor prezentate:

31 drone au fost achiziţionate în perioada 2018–2024,

4 au intrat în dotare prin donaţii,

2 prin contracte de sponsorizare,

1 prin contract de comodat.

Organizarea misiunilor aeriene, monitorizarea operatorilor UAS şi instruirea lor sunt gestionate de o structură specializată din cadrul Poliţiei de Frontieră.

Până acum:

115 poliţişti de frontieră au obţinut certificări pentru operarea dronelor,

12 au calificări de instructori,

4 sunt examinatori sau evaluatori în comisiile de certificare ale operatorilor UAS.

Această extindere a personalului instruit reflectă orientarea instituţiei spre operaţiuni tot mai tehnologizate.

De la începutul anului, dronele Poliţiei de Frontieră au furnizat imagini şi informaţii esenţiale în cadrul mai multor investigaţii privind activităţi ilegale desfăşurate în apropierea graniţelor.

Unul dintre cele mai importante cazuri este destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări, operaţiune realizată împreună cu DIICOT şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava.

Reţeaua acţiona în judeţul Suceava şi introducea ilegal în România cantităţi mari de ţigarete provenite din afara UE. Dronele au contribuit la documentarea traseelor şi activităţilor grupării.

În urma intervenţiei:

-au fost efectuate percheziţii,

-au fost ridicate peste 150.000 de ţigarete,

-au fost confiscate mijloace de transport şi alte bunuri,

-patru inculpaţi au fost reţinuţi şi ulterior arestaţi preventiv.

Pentru a creşte capacitatea de reacţie la frontieră, Poliţia de Frontieră a demarat procedurile pentru achiziţionarea unui număr impresionant de noi echipamente aeriene.

Vor fi cumpărate:

240 de sisteme UAS cu raze de acţiune diferite – lungă, medie şi scurtă,

24 de sisteme Counter-UAS, utilizate pentru detectarea şi neutralizarea dronelor neautorizate.

Aceste investiţii vor fi introduse în operare în următoarele 12 luni, ca parte a programului strategic Readiness 2030.

Instituţia subliniază că aceste dotări sunt esenţiale:

„Prin utilizarea tehnologiilor moderne şi specializarea continuă a personalului, Poliţia de Frontieră Română îşi consolidează capacitatea de reacţie şi contribuie la protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene”.

Poliţia de Frontieră se află în plin proces de modernizare tehnologică, pregătind una dintre cele mai mari extinderi ale flotei de drone de până acum. Creşterea capacităţii aeriene vine într-un context în care traficul ilegal, contrabanda şi migraţia ilegală necesită mijloace rapide, flexibile şi eficiente de supraveghere. Implementarea proiectului Readiness 2030 va consolida supravegherea frontierelor şi va spori siguranţa la nivelul întregii Uniuni Europene.