Acțiunile desfășurate de Poliția Locală Oradea pentru depistarea de construcții ilegale au continuat și în acest an, iar rezultatele indică un fenomen extins în municipiu. Din totalul de 115,6 kilometri pătrați, cât însumează suprafața orașului, controalele au acoperit aproximativ 5%, însă chiar și pe această arie restrânsă au fost identificate 440 de construcții neautorizate.

În urma acestor verificări, au fost întocmite procese-verbale și au fost stabilite obligații fiscale semnificative. Situația a fost detaliată în cadrul prezentării raportului de activitate pentru anul 2025.

„Au fost întocmite 440 de procese-verbale de constatare, care au generat taxe de 1.333.000 lei şi au fost luate în evidenţă imobile în suprafaţă de 33.624 metri pătrați. Asta înseamnă că undeva la 300 de imobile, de 100 metri pătrați, au fost aduse în baza de impozitare a Primăriei Oradea”, a declarat în cadrul conferinţei de presă pe tema raportului de activitate pentru anul 2025, şeful Direcţiei Poliţia Locală Oradea, Samuel Milian.

Potrivit datelor prezentate, suprafața totală a construcțiilor introduse în evidențele fiscale depășește 33.000 de metri pătrați. Autoritățile locale arată că multe dintre aceste imobile nu figurau anterior în baza de date a municipalității, ceea ce înseamnă că nu erau impozitate.

Oamenii legii au identificat o varietate de construcții, de la anexe gospodărești și terase, până la pătule pentru porumb ridicate chiar și în urmă cu trei decenii. Deși unele dintre aceste imobile existau de ani buni, ele nu au fost niciodată declarate și, implicit, nu au fost supuse impozitării, scrie Bihoreanul.

Pentru toate aceste situații, autoritățile au aplicat prevederile legale în vigoare privind recuperarea sumelor datorate statului.

„Pentru aceste imobile au fost percepute inclusiv impozite retroactive pe ultimii cinci ani, aşa cum prevede Codul Fiscal”, a mai precizat spus directorul Poliţiei Locale Oradea.

Reprezentanții Poliției Locale Oradea au anunțat că în 2026 vor continua controalele pentru depistarea de construcții ilegale, însă metodologia va fi extinsă prin utilizarea tehnologiei aeriene. După experiența acumulată în 2024 și 2025, instituția intenționează să eficientizeze procesul de verificare prin monitorizare din dronă.

Până acum, inventarierea s-a realizat prin deplasări în teren și compararea situației reale cu datele existente în arhiva Primăriei Oradea.

„Am început procesul de inventariere în 2024 cu harta în mână, comparând construcţiile existente în teren cu baza de date a Primăriei Oradea, dar sperăm ca în cursul acestui an să operăm şi cu alte mijloace, să putem face verificări din dronă”, a declarat Samuel Milian pentru sursa citată.

Conducerea instituției susține că utilizarea dronelor va permite acoperirea unei suprafețe mai mari într-un timp mai scurt și va facilita identificarea construcțiilor ridicate fără autorizație, în special în zonele greu accesibile. Totodată, autoritățile locale analizează posibilitatea atragerii de fonduri europene și alocări de la bugetul local pentru completarea dotărilor necesare.

Oficialii Poliției Locale afirmă că investiția în drone ar putea fi amortizată prin sumele colectate din sancțiuni și impozite aferente construcțiilor descoperite. În prezent, instituția dispune de un parc auto format din 14 autospeciale, majoritatea fabricate în perioada 2009–2011, cu excepția unei autoutilitare pentru transport auto, achiziționată în 2022.