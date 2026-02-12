Anunțul a fost făcut la Bursa de Valori București (BVB), după ședința Adunării Generale a Acționarilor, punctul fiind inclus pe ordinea de zi de statul român, prin Ministerul Energiei.

Proiectul vizează șase reactoare modulare mici, cu o capacitate instalată totală de 462 MW, echivalentul a aproape 70% din capacitatea unui singur reactor de la Centrala nucleară de la Cernavodă. Decizia a fost luată în prezența acționarilor reprezentând 92,97814% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot. Au fost exprimate 259.353.433 voturi pentru, reprezentând 92,47335% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 19.545.855 voturi împotrivă, 1.563.598 abțineri, fără voturi neexprimate sau anulate.

Hotărârea presupune finanțarea, în prima fază, a unui singur reactor dintre cele șase, respectiv o mini-unitate de 77 MW. Dezvoltarea celorlalte cinci module va fi analizată ulterior, în funcție de performanța primului reactor, care ar putea deveni primul din lume construit cu tehnologia NuScale. În perioada următoare vor fi stabilite bugetul, lista contractorilor, arhitectura contractuală, detaliile de finanțare și graficul etapei următoare, în funcție de evoluția tehnologică a SMR-urilor.

Conform documentelor, operarea comercială a primului modul tip NPM este estimată pentru iulie 2033, iar pentru întreaga centrală de 462 MW în 2034, termenele depinzând de acordurile comerciale pentru achiziția celorlalte cinci module.

În cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate patru scenarii, fiind recomandat scenariul A1.3, care permite o repartizare mai echilibrată a riscurilor. Inițial vor fi disponibili 77 MWe brut, până când primul modul demonstrează că funcționează conform designului. Scenariul prevede două variante: fie doar primul modul este achiziționat de RoPower, iar celelalte cinci sunt în responsabilitatea NuScale și plătite doar după ce primul devine pe deplin operațional, fie RoPower achiziționează toate cele șase module, cu obligația ca NuScale să ramburseze integral costurile pentru modulele 2-6 dacă primul nu funcționează conform proiectului. RoPower recomandă o decizie de investiție condiționată, în linie cu o listă de condiții, cea mai importantă fiind angajamentul NuScale pentru una dintre cele două opțiuni.

Acționarii au aprobat și derularea activităților necesare fazei pre-EPC, etapa 3 a proiectului. În mai 2026 ar urma să fie supuse aprobării propuneri privind inițierea efectivă a fazei pre-EPC, aprobarea bugetului, strategiei de finanțare și încheierea contractelor. Durata estimată a acestei etape este de aproximativ 15 luni, iar bugetul prevăzut este de circa 600 milioane de dolari.

Nuclearelectrica, controlată de stat prin Ministerul Energiei cu 82,49% din acțiuni, deține 50% din compania de proiect RoPower Nuclear S.A., alături de Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu. Ministerul Energiei anunța pe 18 decembrie că sprijină continuarea proiectului, aflat atunci în faza a doua a studiilor de design și fezabilitate, înaintea deciziei finale de investiție prevăzute pentru acest an.

„La nivelul RPN, în cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate 4 scenarii, dintre acestea, scenariul recomandat de RPN este scenariul A1.3, scenariu care permite o repartizare mai echilibrată a riscurilor în cadrul proiectului. Inițial, vor fi disponibili doar 77 MWe (brut), până când primul NPM demonstrează că funcționează conform design-ului, iar restul modulelor vor fi achiziționate și puse în funcțiune. Astfel, scenariul A1.3, prevede oricare dintre cele două variante (i) numai primul modul tip NPM va fi achiziționat de RoPower, iar restul de 5 vor fi în responsabilitatea NuScale și vor fi plătite de RoPower numai după ce primul NPM va fi pe deplin operațional sau (îi) RoPower va achiziționa toate cele 6 module, dar cu obligația că NuScale să ramburseze integral costurile celor 5 module, dacă primul NPM nu va funcționa conform proiectului. Etapele-cheie prevăd dată de începere a operării comerciale pentru primul modul tip NPM în iulie 2033, iar pentru întreagă centrală în decembrie 2034, depinzând de acordurile comerciale pentru achiziția celorlalte 5 module NPM. Așa cum rezultă din Rezumatul Executiv rev. 1 (Anexă 2), pentru scenariul A1.3, RoPower recomandă adoptarea unei decizii de investiție condiționată, în linie cu lista de condiții prezentate în Anexă 3, dintre care, cea mai importantă fiind angajamentul NuScale pentru una dintre cele două opțiuni (i) sau (îi) de mai sus privind modulele 2-6”, este scris în nota privind supunerea spre aprobarea AGA a SNN a adoptării deciziei finale de investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

În septembrie 2024, Banca de Export-Import a SUA a aprobat un angajament financiar de până la 99 milioane de dolari pentru finanțarea dezvoltării proiectului de la Doicești. Proiectul este estimat să creeze aproape 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în etapa de construcție și 2.300 în producție.

Colaborarea dintre Nuclearelectrica și NuScale a început în noiembrie 2020, la Glasgow, după ce în septembrie 2020 compania americană a primit autorizarea în SUA pentru minireactorul său nuclear. În aprilie 2022 a început procesul de fabricare a componentelor, compania coreeană Doosan Enerbility fiind aleasă pentru producția echipamentelor principale. Proiectul-pilot al NuScale din SUA a fost oprit în noiembrie 2023 din cauza problemelor de finanțare, ceea ce poziționează România ca posibil prim stat din lume unde aceste reactoare ar putea fi amplasate, pe situl fostei centrale pe cărbune de la Doicești.

Centrala nucleară este proiectată pentru o durată de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune planificată pentru finalul actualului deceniu. Proiectul este considerat unul generațional, menit să producă energie curată, sigură și fără emisii de carbon și reprezintă un punct cheie în obiectivul României de a-și tripla capacitatea de producție nucleară până în 2050.