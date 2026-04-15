Poliția de Frontieră a găsit, în două situații diferite, sume mari de bani la mai mulți cetățeni ucraineni. Este vorba despre 92.000 de euro și 43.000 de dolari, descoperite în urma unor controale, potrivit purtătoarei de cuvânt a ITPF Sighetu Marmației, Iulia Stan.

În primul caz, în zona Bistra (județul Maramureș), polițiștii au observat trei persoane care trecuseră ilegal frontiera dinspre Ucraina spre România. Ele au fost oprite la aproximativ 3 km de graniță și s-a stabilit că sunt cetățeni ucraineni cu vârste între 26 și 51 de ani. Aceștia au cerut protecție temporară în România, spunând că provin dintr-o zonă de conflict. La verificări, la bărbatul de 51 de ani s-au găsit 35.050 de euro, pentru care nu a putut prezenta acte justificative.

Autoritățile române au deschis dosare penale pentru trecere ilegală a frontierei, iar în cazul bărbatului mai în vârstă și pentru contrabandă. Banii au fost reținuți pentru investigații, iar cei trei au fost duși la un centru pentru solicitanți de azil.

În al doilea caz, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un cetățean ucrainean de 39 de ani, care era al doilea șofer într-un autocar pe ruta Ucraina–România–Grecia, a fost controlat amănunțit. În autocar au fost găsiți ascunși 43.300 de dolari și 57.600 de euro, în spațiul destinat odihnei șoferilor. Banii nu au fost declarați conform legii. Suma a fost reținută pentru anchetă, iar bărbatul a primit o amendă de 20.000 de lei.

Autoritățile române au reamintit că orice persoană care intră sau iese din țară trebuie să declare sumele de bani mai mari de 10.000 de euro (sau echivalentul în altă valută).

Potrivit Autorității Vamale Române, persoanele fizice au voie să introducă sau să scoată din UE sume de bani în numerar, atât în lei, cât și în valută. Totuși, dacă au asupra lor sume care ating sau depășesc echivalentul a 10.000 de euro de persoană, acestea sunt obligate să le declare în scris la autoritățile vamale române, la intrarea sau ieșirea din UE.

Prin „instrumente de plată sub formă de numerar” se înțeleg mai multe tipuri de mijloace financiare. Este vorba, pe de o parte, despre instrumente negociabile la purtător, cum sunt cecurile de călătorie, cecurile, biletele la ordin sau mandatele poștale. Sunt incluse aici și documentele care nu au un beneficiar clar trecut sau care pot fi transferate prin simpla înmânare. Pe de altă parte, termenul se referă și la valuta propriu-zisă, adică bancnotele și monedele aflate în circulație, folosite ca mijloc de plată.

Dacă aceste sume sau instrumente financiare nu sunt declarate sau sunt declarate greșit la vamă, atunci când o persoană intră sau iese din UE, iar valoarea depășește limitele legale, fapta este considerată contravenție. În astfel de situații se aplică sancțiuni conform legii în vigoare.

Pentru a face declarația, persoanele trebuie să ceară formularele necesare de la agenții vamali, care le pun la dispoziție documentele pentru completare.

Aceste reguli sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 privind aplicarea Codului Vamal al României, precum și prin ordinele ANAF nr. 2028/2012 și nr. 1534/2013, care reglementează formularul unic utilizat la declararea numerarului la frontieră.